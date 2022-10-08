Ocon ve Gasly arasındaki gerginliğin arkasında ne var?

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%15’i Fransız devleti tarafından satın alınmış, nispeten milliyetçi bir takım olan Alpine (Renault), 2023'te tamamen Fransız bir sürücü kadrosuna sahip olacak: Esteban Ocon ve Pierre Gasly.

Çocukluklarını bir arada geçiren bu iki Fransız ismin iyi arkadaş olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum tam olarak böyle değil.

İkili geçmişte çok iyi bir ilişkiye sahip olsalar da, son yıllarda araları bozuldu ve F1'e girdikleri günden bu yana hiç görüşmüyorlar. Gasly'nin Alpine'e katılabileceği yönündeki ilk iddialar ortaya atıldığında, Ocon'la olan olumsuz ilişkisi nedeniyle kimse Gasly'nin takıma gelişine ihtimal vermiyordu.

Birkaç sezon önce Ocon'la ilişkisinin nasıl olduğu sorulan Pierre, "artık arkadaş değiliz" demişti. Peki birlikte büyüyen ve gençliklerinde çok yakın olan bu ikilinin arası nasıl ve neden bozuldu?

Olayları anlatmaya başlamadan önce, ufak bir şeyi ekleyelim: Bu yazıda yaşananlara Gasly'nin gözünden bakacağız çünkü Ocon'un yaşananlarla alakalı demeci yok.

Gasly, 2018 senesinde bu olaydan Formula 1’in resmi podcast'inde bahsetmişti. Kısacası, biz madalyonun sadece bir yüzüne bakacağız.

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Gasly, Fransa’nın Rouren; Ocon ise Evreux kentinde doğdu. İki şehir arası sadece 45 dakikalık bir araba yolculuğu kadar yakın. Bu kadar yakın şehirlerde doğmuş olmalarına ek olarak ikisi de 1996’da dünyaya geldi.

Yani aslında bu ikilinin kariyerlerinde yollarının kesişeceği ve tanışacakları ilk günden belliymiş diyebiliriz. Gasly ve Ocon, çocukluk yıllarında lokal karting pistlerine hep birlikte gider ve birlikte antrenman yaparmış.

2018 yılında Gasly'e birlikte büyüdükleri Ocon ile artık neden görüşmedikleri sorulduğunda, "Esteban ile hikayemiz çok uzun, saatlerce bunun hakkında konuşabiliriz." diyor ve çocukluklarından başlıyor: "Esteban ile kartinge aynı motor üreticisi ile başladık. 6 yaşından 13 yaşına kadar en iyi arkadaşlardık, aynı pistlerde büyüdük her hafta sonu birlikte antrenman yapardık. Her Çarşamba, Cumartesi ve Pazar evime gelirdi ve bazen de ben onun evine giderdim."

"Kış gelip kar yağdığında lokal karting pistimizde sadece ikimiz olurduk. Adeta kardeş gibiydik. İkimizde de aşırı rekabetçi bir zihniyet vardı ve gerçekten birbirimizi yenmek istiyorduk. Bu bizim için iyiydi çünkü ilk aşamada ikimizin de seviyesinin yükselmesine yardımcı oldu."

"Maalesef seneler ilerledikçe bu kötüleşti. Bir hafta sonunu gerçekten iyi hatırlıyorum, 2010 Dünya Şampiyonası'nda Portekiz’deydik. Bana vurabilmek için virajı kesmişti, galibiyetler için bana çarpıyordu."

"O noktada artık birlikte antrenman yapmıyorduk. Aslında bunların hepsi 2009’da onu üçüncülük için geçtiğim bir yarışta başladı. Sonra Formula Renault 2.0L’de yeniden karşılaştık, birçok pist üstü mücadelemiz oldu."

Pierre Gasly Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İlişkiyi hep olabileceği kadar sağlıklı tutmaya çalıştım. Birçok kez yanına gidip, 'Yaptığımız bu aptalca şeyleri bırakalım. Sen kendi sürüşüne bak, ben kendi sürüşüme.' dedim ama hiçbir zaman bana bu ilişkiyi devam ettirmek istediğini göstermedi."

"Hâlâ konuşabiliriz ama yarışlar ve spor dışındaki şeyler hakkında. Bana saygı göstermediğin gün, benim de sana göstermeyeceğim gündür. "

"Onun tarafından birçok kez özür bekledim ama hiçbir zaman gelmedi. Günün sonunda bir sürücü olarak ona fazlasıyla saygı duyuyorum. Gençken birlikte güzel zaman geçirdik. Bu pozitif bir şeydi. Şu an ikimizi de Formula 1’de görmek oldukça komik."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, battles with Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İkilinin Formula 1’de birbiriyle pist üstünde yaşadığı ve göze çarpan 2 olay var. Birincisi Meksika 2018. Gasly, Ocon’u dışardan geçmeye çalışırken Ocon onu pistten biraz itiyor ve pozisyonunu koruyor.

Yarış bitimi röportajlarda Gasly "Söz konusu Ocon olunca böyle olayların gerçekleşme olasılığı artıyor." ifadelerini kullanıyor.

İkili, 2018 Fransa GP'de, kendi evlerinde gerçekleştirilen yarışta da temas yaşadılar ve bu sefer ikisi de yarış dışı kaldı.

Alpine ise ikilinin birlikte yarışacağı 2023 sezonu öncesinde "dostluklarını onarmasını" umuyor. Takım patronu Otmar Szafnauer, bu durumu iki sürücüyle de görüştüklerini belirtti.

Szafnauer, "Kararı bilinçli olarak aldık ve bu kapsamda Esteban da dahil olmak üzere tüm takımla önceden konuştuk çünkü bir karar alıyoruz fakat bunun bir takım sporu olduğunu, birlikte çalışıp en iyisini yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor."

"Esteban çok destekleyici davrandı, aynı şey Pierre için de geçerli. Onlar birer profesyonel ve birlikte çalışmayla ilgili sorunları yok. Umarım dostlukları yeniden düzelir çünkü bir zamanlar arkadaştılar. Fakat profesyonel anlamda, ikisi de birbirleriyle çalışmaktan zaten çok memnun."

"Birbirlerini çok uzun zamandır tanıyorlar ve birlikte yarıştılar. İkisi de aynı seviyede deneyimli, ikisi de çok hızlı ve ikisi de hırslı, bu yüzden birlikte iyi çalışacaklarını düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Otmar Szafnauer, BWT Alpine F1 Team Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon ise Gasly ile birlikte çalışacağı için heyecanlı. Ocon, Canal+'a verdiği demeçte, "Bu harika bir hikaye."

"Kelimenin tam anlamıyla üç renkliyiz: araç mavi-beyaz-kırmızı (Fransa bayrağının renkleri), biz de mavi-beyaz-kırmızıyız. İkimiz de Alpine araçlarının üretildiği bölgede geliyoruz ve ikimiz de Normandiyalıyız. Bunu başarmak, bölgemiz için harika."

"Birlikte, evimizin yakınındaki küçük bir go-kart pistinde başladık ve şimdi Formula 1'de aynı takımda yarışacağız, bu gerçekten çok tuhaf fakat çok güzel. Farklı yönlere gittiğimiz doğru. Birbirimizden farklı takımlarda çalıştık ve farklı şampiyonalarda yarıştık."

"Sonunda aramızdaki temas bir süreliğine kayboldu. Ancak Pierre bize katıldığı ve birlikte yepyeni bir maceraya başlayabileceğimiz için mutluyum."

Ocon ayrıca, sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderiyle Pierre Gasly'e "hoş geldin" dedi ve şunları söyledi: "Biz, sadece gerçekleşmesi imkansız gibi gözüken bir rüyaya sahip olan Normandiyalı iki çocuktuk. Şimdi F1'de takım arkadaşı olacağız."

"Alpine ailesine hoş geldin Pierrot, ülkemizi ve takımımızı gururlandıralım."

Ocon'un sosyal medya paylaşımı: