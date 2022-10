Ocon ve Gasly arasındaki gerginliğin arkasında ne var?

%15’i Fransız devleti tarafından satın alınmış, nispeten milliyetçi bir takım olan Alpine (Renault), 2023'te tamamen Fransız bir sürücü kadrosuna sahip olacak: Esteban Ocon ve Pierre Gasly.

Çocukluklarını bir arada geçiren bu iki Fransız ismin iyi arkadaş olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum tam olarak böyle değil.

İkili geçmişte çok iyi bir ilişkiye sahip olsalar da, son yıllarda araları bozuldu ve F1'e girdikleri günden bu yana hiç görüşmüyorlar. Gasly'nin Alpine'e katılabileceği yönündeki ilk iddialar ortaya atıldığında, Ocon'la olan olumsuz ilişkisi nedeniyle kimse Gasly'nin takıma gelişine ihtimal vermiyordu.

Birkaç sezon önce Ocon'la ilişkisinin nasıl olduğu sorulan Pierre, "artık arkadaş değiliz" demişti. Peki birlikte büyüyen ve gençliklerinde çok yakın olan bu ikilinin arası nasıl ve neden bozuldu?

Olayları anlatmaya başlamadan önce, ufak bir şeyi ekleyelim: Bu yazıda yaşananlara Gasly'nin gözünden bakacağız çünkü Ocon'un yaşananlarla alakalı demeci yok.

Gasly, 2018 senesinde bu olaydan Formula 1’in resmi podcast'inde bahsetmişti. Kısacası, biz madalyonun sadece bir yüzüne bakacağız.

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool