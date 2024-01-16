Ocon ve Gasly, Alpine'den ayrılmak mı istiyor?

Alpine, 2023 için üst yönetimini neredeyse tamamen değiştirdi. Laurent Rossi zaten CEO görevinden ayrılmıştı; ardından Otmar Szafnauer, Alan Permane, Pat Fry ve Davide Brivio da görevlerinden ayrıldılar.

Şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı; İspanyol F1 gazetecisi Pedro Fermin, takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alan Fransız takımın her iki sürücüsünün de giderek artan kaos içinde ayrılma niyetinde olduğunu iddia etti.

Twitch sayfasından yaptığı açıklamaya göre Ocon ve Gasly'nin her ikisi de de bu konuda menajerlerini bilgilendirdi ve potansiyel takımlarla görüşmelerini istedi.

Her iki pilotun da sözleşmeleri 2024 sonuna kadar devam ediyor ve eğer iyi bir fırsat çıkarsak 2025'te başka yere geçme hedefindeler.

Fakat Mercedes, Ferrari ve McLaren'ın koltukları dolmuş durumda. Red Bull da Sergio Perez'in yeri için onlarla ilgilenmiyor.

Bundan ötürü en iyi seçenek Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün Aston Martin koltukları olabilir.

Şimdilik bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.