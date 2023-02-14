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Ocon ve Gasly, A523 ile ilk testinden mutlu ayrıldı

Alpine pilotları, bugün Silverstone'da yeni A523 ile ilk kez piste çıktılar.

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Ocon ve Gasly, A523 ile ilk testinden mutlu ayrıldı
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Alpine henüz 2023 F1 aracını tanıtmadı fakat bugün Silverstone'a giderek, 100 km'lik bir shakedown testi yaptılar.

Hem Esteban Ocon hem de Pierre Gasly'nin katıldığı test, gayet başarılıydı ve ikili toplamda 17 tur attı

Test sonrası konuşan Ocon, "Bir F1 aracıyla yeniden piste çıkana kadar onu ne kadar özlediğinizi fark etmiyorsunuz!"

"Bugün A523'ü kullanmak ve bu araç için harcanan tüm çabayı ve yapılan gelişim çalışmalarını ilk elden deneyimlemek onur vericiydi."

"Viry ve Enstone'daki herkese, bu dönüm noktasına ulaşmamızı ve aracı ilk kez piste çıkarmamızı sağladıkları için teşekkür ederim."

"İlk tur her zaman unutulmazdır ve bugünün sorunsuz geçmesine sevindim."

"A523'ü bu Perşembe lansmanda ve önümüzdeki hafta Bahreyn'de herkese göstereceğiz."

Gasly de testten mutlu ayrıldı.

"Yeniden sürüş hissini tatmak harika, bunu Alpine'deki yeni renklerimle yapmak bunu daha da özel kılıyor. Bugün aracı ilk kez hissetmeye çalıştım ve attığım turlarda kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Takımdaki herkesin kış boyunca aracı geliştirmek için durmaksızın çalıştığını biliyorum ve bugün aracı sürmek ve garajdaki herkesin yüzünü görmek gurur verici."

"Perşembe günü yapılacak lansmanı ve ardından testlerde araç hakkında daha fazla şey öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

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