Ocon ve Aubameyang, Sanal Monako F1 yarışına katılacak!

Esteban Ocon, sim yarışlarıyla arası iyi olan pilotlardan bir tanesi olmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir Sanal F1 yarışına katılmamıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda yeni simülatör sisteminin kurulumunu tamamlayan Ocon, bu hafta sonu ilk yarışına katılacak.

Yapılan açıklamaya göre Ocon, gerçek hayatta yarıştığı Renault F1'in direksiyonuna geçecek.

Öte yandan F1, sanal serisine ünlü futbolcuları çekmeye devam ediyor.

Sanal GP serisinde şimdiye kadar Real Madrid'den Thibaut Courtois, Manchester City'den Sergio Aguero, Barcelona'nın Arthur Melo, Lazio'danCiro Immobile ve Milan'dan Alessio Romagnoli gibi futbolcular katıldı.

Şimdi ise Arsenal'in yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ın bu etkinlikte yer alacağı açıklandı. Aubameyang, McLaren'da Lando Norris'in takım arkadaşı olacak.

F1'in etkinliğe katılacak diğer isimleri önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan F1 yönetimi 7 Haziran'daki Bakü, 14 Haziran'daki Montreal ve 28 Haziran'daki Paul Ricard yarışları yerine de sanal F1 yarışları yapacağını açıkladı.

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