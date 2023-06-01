Ocon ve Alpine, Barselona'da bolca puan almak istiyor

Alpine'in Fransız pilotu Esteban Ocon, Monako'da gerçekleştirilen yarışta üçüncü olmuş ve bu yılki ilk podyumunu almıştı.

Bir yıl aradan sonra podyuma çıkan Ocon, "Monako gerçekten harika geçti. Monako'da podyuma çıkmak her pilotun hayalidir. Bunu başarmış olmamız harika! Durumun yeni yeni farkına varıyorum."

"Çok çalıştık ve böyle bir sonuç alacağımıza hep inandık. Fakat önümüzde uzun bir yol olduğunu bilerek rehavete kapılmıyoruz. İddialı hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz."

"İspanya Grand Prix'si öncesinde dinlenmek ve düşünmek için çok zamanımız olmayacak."

"Bundan sonra her şeyi yoluna koymayı umuyoruz. Her zaman iyi bir aracımız olduğunu biliyorduk fakat sezon başındaki bazı yarışlarda şansımız yaver gitmedi. Miami ve Monako'da iki aracımız da iyi bir tempo göstererek puan kazandı."

"Şu anda şampiyonada daha üst sıralarda yer alan takımlarla rekabet edebilmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Son yarışlar iyi sonuçlar elde edebileceğimizi gösterdi."

"Sezon uzun, önümüzde pek çok yarış var, her hafta sonu mümkün olan en yüksek puanı kazanmamız gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine F1 A523 Fotoğraf: Erik Junius

Pierre Gasly ise şöyle dedi: "Takım olarak iyi bir sonuç aldığımız Monako yarışındaki performansımdan oldukça memnunum."

"İyi bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum. Açıkçası iyi bir Cuma gününün ardından Cumartesi günü bazı iyi performanslar sergiledim. Sıralama turlarının son bölümünde en iyisini yapamamış olmak biraz üzücü; daha iyi bir grid pozisyonu elde etme şansım vardı."

"Yarışta yedinci olmak harikaydı fakat daha iyisi olabileceğini de biliyorum. Her yarıştan maksimum verimi almak için takımla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Şimdi İspanya'daki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum, yine başarılı olmayı hedefliyoruz."

"Takım üst üste iki yarıştır puanlar kazanıyor, farklı pist türlerinde rekabetçi olmamız harika. Takımlar şampiyonasında tutarlı sonuçlar almak çok önemli, bu nedenle tüm alanlarda çaba göstermeye devam etmek önemli."

"Hâlâ yapmamız gereken çok şey var ve her yarışta araçla ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Bu hafta sonu daha fazla puan almak istiyorum, bu yüzden şimdiden Cuma gününü iple çekiyorum."

"Hedefimiz önemli puanlar almak."