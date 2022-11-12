Ocon ve Alonso inceleme altında!
FIA, Brezilya GP Sprint yarışında temas yaşayan iki Alpine pilotunu inceleme altına aldı.
Alpine pilotları, sprint yarışının ilk turunda iki kez temas ederek bu yıl Cidde ve Macaristan'dan sonra bir kez daha pistte karşı karşıya geldiler.
İlk temas 4. virajda gerçekleşti. İç çizgideki Ocon, yerini korumak için Alonso'yu bordürlere itti. Arkadan kayma yaşayan Alonso, ustaca bir kontrayla aracını toparlayarak piste dönmeyi başardı.
İkinci temas ise start-finiş düzlüğüne girilirken gerçekleşti. Alonso iç çizgideki Ocon'a yaklaşırken takım arkadaşına arkadan ufak bir temas ederek ön kanadına hasar verdi. Ocon'un ise taban ve sidepod'u ciddi hasar gördü.
Temasın ardından Alonso pite dönüp ön kanat değiştirmek zorunda kaldı, hasarlı araçlı Ocon ise her tur daha da geriledi.
Sonuç itibariyle Alpine 6-7 başladığı sprint yarışını Alonso ile 16, Ocon ile 18. sırada tamamlayarak ciddi kayıp yaşadı.
FIA, temasların ardından iki takım arkadaşını inceleme altına aldı. Yayınlanan bültene göre hakemler 4. virajda yaşanan olayı yarış kazası olarak nitelendirdiler ve incelemeye gerek duymadılar.
Ancak Alonso'nun ön kanadını kaybetmesine neden olan ana düzlükteki olay, hakemler tarafından incelemeye alındı.
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