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Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Silverstone'a getirecekleri güncellemeler sayesinde birkaç iyi hafta sonu daha geçirmelerini umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon: "Umarım yeni güncellemelerle birkaç iyi hafta sonu daha geçirebiliriz"
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Esteban Ocon, bu yıl şimdiye kadar düzenli puan toplayan isimlerden birisi oldu ve Kanada GP'de sessiz sedasız altıncı olarak güçlü formunu sürdürdü.

Silverstone yarışı öncesi konuşan Ocon, sözlerine Kanada GP'yi değerlendirerek başladı ve şöyle dedi: "Kanada'dan gururla ve pek çok puan kazanarak ayrıldık."

"Aracın hızı iki araçla birden puan kazanmamızı sağlayacak seviyedeydi ve hedefimiz, takımlar şampiyonasındaki dördüncülük savaşı için ivmemizi korumaktı. Biz de tam olarak bunu yaptık."

"Şimdi daha fazla mücadele edebilmek amacıyla bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz. Silverstone'a bazı güncellemeler getireceğiz ve umarım birkaç iyi hafta sonu geçirebiliriz."

"Kendi açımdan geride kalan bir haftalık boşluğu, yoğun çifte yarışın yorgunluğunu atmak için kullandım fakat tabii ki Silverstone ve Avusturya'daki yarışa da hazırlandım."

"Bu hafta fabrikada mühendislerle son yarışa odaklandım ve simülatörde hazırlık yaptım. Tüm takımın, iki ev yarışımızdan birisi olan Silverstone'u sabırsızlıkla beklediğini düşünüyorum."

"Silverstone takvimdeki en hızlı pistlerden biri ve bundan ötürü burada yarışmaktan epey keyif alıyorum. Maggotts, Becketts ve Copse gibi virajlar, sürücüler ve mühendisler için büyük zorluklara neden oluyor."

"Hava durumu da orada önemli bir faktör geçmişte olduğu gibi pistin karakteristiğini değiştirerek bazı unutulmaz yarışlara yol açabilir."

"Umarım Alpine için iyi bir sonuç alabiliriz."

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