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Formula 1 Japonya GP

Ocon: "Umarım güncellemeler iyi çalışır"

Esteban Ocon, bu hafta sonu için hazırladıkları güncellemelerin iyi şekilde çalışmasını umuyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine A524

Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP için bir dizi güncelleme hazırladı ve aracı geliştirmeye başlıyor.

Avustralya'da şanssızlıklar yaşayan Esteban Ocon, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Avustralya'daki yarıştan karmaşık duygularla ayrıldık."

"Bir yandan bazı olumlu işaretler gördük, çünkü aracın hafta sonu sergilediği tempo genel olarak daha iyiydi ve diğer takımlarla aramızdaki farkı azalttık."

"Öte yandan, bazı fırsatların kaçtığını hissettik, çünkü arka fren kanalındaki vizör filmini çıkarmak için yapmak zorunda kaldığımız ekstra pit stop olmasaydı, puan için çekişebilirdik."

"Ancak yarışlar böyledir ve o pit stop olmasaydı bitiş çizgisine hiç ulaşamayabilirdik."

"Enstone ve Viry fabrikasında aracı geliştirmek için çok sıkı çalışmaya devam ettiğini biliyorum."

"Bu hafta sonu için bazı küçük güncellemeler hazırladık. Bakalım nasıl çalışacaklar?"

Pierre Gasly de Avustralya'da istediği sonucu alamasa da Japonya'ya umutlu gidiyor.

"Avustralya'da elimden gelen her şeyi yaptım. 17. başladım, 13. bitirdim. Bir noktada sekizinci sıradaydım ve olağandışı bir şey olmasını umuyordum ama hiçbir şey olmadı."

"Aracı geliştirene kadar sabırlı olmalıyız. Şu anda puan mücadelesinden çok uzaktayız. Fakat takıma güvenim tam, bizi olmamız gereken pozisyonlara geri getirmek için her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden pozitif şekilde çalışıyoruz."

"Bir sonraki yarış Japonya'da olacak - bu ülkeyi ve Suzuka'daki pisti seviyorum.  Dolayısıyla elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım."

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

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