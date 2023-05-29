Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"

Monako'da rüya gibi bir hafta sonu geçiren Ocon, sıralama turlarında dördüncü oldu ve Charles Leclerc'in cezası sonrası üçüncülüğe yükseldi.

Geçişe elverişsiz pistte yerini koruyabilme, dolayısıyla podyuma çıkma şansını iyi değerlendiren Ocon, bu yolda önce Carlos Sainz'a, sonra da yağmurlu son bölümde Lewis Hamilton'a direnerek damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Alpine için bu sonuç hiç şüphesiz ki ilaç gibi, nitekim CEO Laurent Rossi son haftalarda takımı eleştirmekte, yer yer "amatörlükle" yaftalamaktaydı.

Podyumun ardından konuşan Ocon, "Herkes çok mutlu. Formula 1 öngörülemez bir spor. Ne olacağını bilemezsiniz.

"Şu anda herkes birbirine ne kadar yakın olursa olsun, sadece biraz hızlanmak bile hafta sonunuzu tamamen değiştirebilir."

"Harika bir yarışı geride bıraktık. Sürekli söylediğim gibi, zorlamaya devam ediyoruz. İnanmaktan vazgeçmiyoruz. Umarım bu sadece başlangıçtır."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team celebrates his third position with Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Officer and the team Photo by: Alpine

Monako'ya revize edilmiş süspansiyonlarla, daha ince bir zeminle ve yeni hava girişleriyle gelen takım, uzun süre sonra ilk kez doğru bir adım atmış gibi duruyor.

Bu güncellemelerin yılın kalanı için bir dönüm noktası olup olmadığı sorulduğunda Ocon, takımın adımlarını sağlam atması gerektiğini söyledi.

Ocon, "Burası karakteristik açıdan çok farklı bir pist. Ancak açıkçası, araç daha canlı hissettirdi ve hafta sonuna başlarken kendime epey güveniyordum."

"Bazı güncellemeler getirdik. Bunların oldukça küçük olması gerekiyordu ama elimizdeki her şey doğru yönde ilerliyor. Kesinlikle iyi hissettirdi."

"Sağlam adımlar atmaya devam etmeli ve gelecek hafta nerede olacağımızı görmeliyiz. İyi bir sınav olacak." dedi.