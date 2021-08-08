Ocon: "Umarım bu galibiyeti yenileri takip eder"

Esteban Ocon, Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini geçtiğimiz hata sonu Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta elde etti.

Ocon son zaferini 2015 yılında GP3'te yarışırken almıştı ve uzun bir süre sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Fakat bu galibiyetin kazanılmasında pek çok faktör rol oynadı çünkü Ocon'un yarışı kazanabilecek bir aracı yoktu.

Auto Hebdo'ya konuşan Ocon, bu durumun farkında olsa da galibiyetlerine yenilerini eklemek istediğini belirtti.

Fransız pilot şöyle dedi: "En sevdiğim yarışlardan biri olan Macaristan Grand Prix'sini kazandığıma inanamıyorum."

"Bu pisti gerçekten seviyorum. Burası bana kariyerime başladığım karting pistlerini hatırlatıyor. Pist çok düzgün ve her şey sürücüye bağlı. Orada geçiş yapmak çok zor ve yarışlar her zaman ilgi çekici olmuyor fakat sıralama turları harika geçti."

"Dediğim gibi kazandığımıza inanamıyorum. Fabrika takımı olarak altı yıl önce Formula 1'e geri döndük ve ilk yarışımızı şimdi kazanabildik. Umarım önümüzde hâlâ birçok zafer vardır ve hem Fernando hem de ben daha fazla podyum alırız. Fernando Macaristan'da bir aslan gibi savaştı. O, sporun efsanesi."

"Podyumun en üst basamağından manzara tam olarak hayal ettiğim gibiydi. Az önce de söylediğim gibi Hungaroring benim en sevdiğim pistlerden biridir. Hatta şimdi birinci bile olabilir!"

Ocon, son 10 tura girdiğinde yarışı kazanabileceğine inanmaya başladığını söyledi.

"Evet, bitime 10 tur kala buna inanmaya başladım. O zaman kendime her şeyin yoluna girebileceğini söyledim. Bir yarışta lider gittiğiniz fakat aracınızın hızının kazanmanıza izin vermediğini bildiğinizde, endişelenmeye başlıyorsunuz."

"Kendime, er ya da geç Carlos veya Lewis'in ardıma geleceğini söyledim. Ancak takım bitime 10 tur kala takım arkamda Vettel'den başka kimsenin olmadığını söyleyince, galibiyetin oldukça mümkün olduğunu düşündüm.