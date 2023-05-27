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Ocon: "Umarım Alonso startta karmaşa yaratır"

Esteban Ocon, kırmızı bayrak çıkmadığı için Monaco Grand Prix'sinde ilk Formula 1 pole'ünü kaçırmasıyla 'biraz hayal kırıklığı' yaşadığını belirtti ve startta eski takım arkadaşı Fernando Alonso'nun 'karmaşa yaratmasını' umduğunu itiraf etti.

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Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine pilotu, Q3'ün bitimine birkaç dakika kala 1:11.553'lik derecesiyle geçici pole pozisyonunu aldı.

Sıralamanın son aşamasında erken tur atma kararını açıklayan Ocon şunları söyledi: "Miami'den ders aldık."

"Orada geç kaldık, sonunda Charles [Leclerc] sebebiyle kırmızı bayraklar çıktı ve bu sefer bundan kaçınmak istedik."

"İki set lastik ile daha erken çıkmak istedik ve öyle de yaptık."

"Ne yazık ki kırmızı bayrak yoktu ama olsa işe yarayabilirdi. Bu düşüneceğimiz bir şey."

Ocon, Max Verstappen, Alonso ve Charles Leclerc'in daha hızlı turlar kaydetmesiyle son turların ardından dördüncülüğe geriledi. Ancak Leclerc'in Norris'i engelleme gerekçesiyle üç sıra grid cezası almasıyla yarışta üçüncü sırada yer alacak.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team speaks to the media

Esteban Ocon, Alpine F1 Team speaks to the media

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Ocon, şu cevabı verdi: "Pole pozisyonundan sadece 188 milisaniye uzakta olduğumuz ve neler olabileceği konusunda küçük bir hayal kırıklığı var."

"Daha iyi bir çıkış yapabilseydim, son birkaç virajda ön lastikler biraz daha iyi bir ısıda olabilirdi, ancak asla bilemezsiniz. Ama bence oldukça iyi bir şekilde maksimize ettik."

"Bana her seferinde birinin çizgiyi geçtiğini ve tur zamanını geliştirdiğini söylediler."

"Çizgiye geldiğimde pole pozisyonundaydım ama sonra düşüşümü gördüm, bu harika hissettirmiyor. Red Bull'un sadece 0.2 saniye gerisinde olmaktan memnun olabiliriz."

Ocon, 2021 Macaristan Grand Prix'sinde elde ettiği tek zafere bir yenisini ekleme hırsını ima ederek, Alonso'nun kendisine yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Ocon, "Fernando ikinci sırada başlıyor ve ilk virajdan sonra lider olmak için tüm riskleri alacağından eminim. Umarım bir karmaşa yaratır ve bu da bizim önümüzü açar."

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