Ocon: "Türkiye'de yol tutuş yüksekken sürüş yapmak harika"

Geçen yıl asfaltın yenilenmesinin ardından yol tutuş seviyesi oldukça düşükken, bu yıl her şey çok daha iyi görünüyor. Hemen hemen tüm takımlar, geçen yıla kıyasla pist şartlarındaki pozitif gelişimi övdüler.

Alpine pilotu Esteban Ocon, Türkiye'deki ikinci antrenman seansını sekizinci sırada tamamladı ve her iki seansta da ilk ona girdi.

Seansın ardından konuşan Fransız pilot, "Bugün sürüş yapmak gerçekten çok eğlenceliydi. 2020'de buraya geldiğimiz zaman hepimiz pistte sürüş yapmanın harika olmasını bekliyorduk fakat pist düzenini hiç hissedememiştik."

"Artan tutuşla beraber pist gerçekten harika hissettiriyor. Bugün sürüş yapmak inanılmaz eğlenceliydi. Umarım yarın biraz daha iyi olabiliriz."

"Şimdilik neler elde edebileceğimizi söylemek zor. Henüz iki antrenman seansı geride kaldı. Elbette pek çok şeyi anladığımızı düşünüyorum. İlk seansta ilk beşte olmak çok güzeldi, ikinci seansta da ilk ona girdik. Pek çok farklı lastik ve çeşitli şeyler denedik."

"Bu açıdan oldukça ilginç bir gündü. Bence yarın iyi performans sergileyebiliriz. İki araçla da son derece rekabetçi görünüyoruz ve bu gerçekten iyi bir şey." dedi.

Cumartesi ve pazar günleri için küçük de olsa yağmur tahminleri var.

Ocon, "Genelde yağmurdan keyif alırım. Fakat her koşula karşı hazır olacağız. Geçen senenin ne kadar kaygan olduğunu biliyoruz, bu açıdan tecrübelerimiz var ki bu iyi bir şey." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, rejoins after an off

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images