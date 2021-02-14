Ocon: "Tümsek eklemek, 'sıkıcı' geçen Abu Dhabi GP'ye çözüm olurdu"

Yas Marina Pisti her ne kadar modern tesisler ortaya koyuyor olsa da pistin ana pist düzeni, çok uzun senelerdir eleştirilmekte.

2010'da Fernando Alonso, Ferrari'si ile, önünde daha yavaş bir araç ile bulunan Renault pilotu Vitaly Petrov'u geçemeyerek dünya şampiyonluğunu Sebastian Vettel'e kaybetmişti.

Son yıllarda ise Abu Dhabi Grand Prix'si, sezon bitimine yakışan heyecanlı bir yarış ortaya koymakta zorlandı.

Geçen sene yapılan sezonun son yarışı da donuk bir yarışa ev sahipliği yaptı ve Daniel Ricciardo gibi isimlerden eleştiri aldı. Avustralyalı pilot, pistin "düzenler üzerinde oynama yapması" gerektiğini söylemişti.

Ricciardo'nun Renault takım arkadaşı Esteban Ocon da, pistte bulunan birkaç viraja tümsek yerleştirmenin pist üstü aksiyonunu geliştirebileceğine inandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ocon'un açıklamaları şu şekilde: "Çok sıkıcı olduğunu duydum. Geçiş yapmak çok zordu, orası kesin, son sektöre gelirken araç takibi yapmak çok zor."

"Bu kadar çok yavaş ve tümseksiz viraj olunca aracın yol tutuşuna ihtiyacınız oluyor. Orada geçiş yapmanın en önemli noktası bu."

"Bence virajlarda biraz daha tümsek olması buna yardımcı olurdu, çünkü hepsi düz olduğu için çok fazla kayma var."

"Bu tabii ki de bir zorluk, ancak bir aracı takip etmek güzel değil, işleri çok karmaşık hâle getiriyor. Eminim ki bir şeyleri daha iyi yapabilirdik, ancak çalışmak gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon'un söyledikleri, Eylül ayında Mugello'da yapılan Toskana Grand Prix'si için de geçerli olabilir.

Ünlü motosiklet pisti daha öne hiç F1 yarışına ev sahipliği yapmadı ve pistin hızlı akıcı yapısı, yarışın bir geçit töreni olma korkularını ortaya çıkardı.

Ancak Mugello'nun yatay virajları, sürücülerin farklı yarış çizgileri kullanmasına yardımcı oldu, bu da 2020 takvimindeki en heyecanlı yarışlarından birini ortaya koydu.

McLaren pilotu Carlos Sainz konu hakkında şunları söylemişti: "F1'in yeni pist felsefesinde neden tümseksiz virajları tercih ettiğini bilmiyorum. Eğer Abu Dhabi ve Rusya'ya bakarsanız, düz virajların oldukça sıkıcı yarışlar yarattığını görürsünüz. Burada ise (Mugello) pilotların virajlara farklı çizgiler tercih ederek yaklaştığı net bir şekilde ortada."

"Bu durum da herkesin aracı aerodinamik olarak, öndeki araca göre azaltmasına yardımcı oluyor, sonucunda da daha iyi bir şov ve daha iyi bir yarış zevki ortaya çıkıyor.