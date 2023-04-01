Ocon: "Trafik yüzünden son bölümü kaçırdım"

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Esteban Ocon bu yıl şimdiye kadar katıldığı iki sıralama turlarında da Pierre Gasly'i yenmişti ancak Avustralya'da Fransız son bölüme kalırken, Ocon 11. oldu.

Günün ardından konuşan Ocon, seansını şu sözlerle yorumladı: "İyi olması gereken bir gün, maalesef hayal kırıklığıyla sona erdi."

"Son bölüme kalacak tempomuz vardı ama maalesef son denememin son iki virajında trafikte kaldım ve vakit kaybettim."

"Kesinlikle daha fazlası mümkündü."

"Trafik nedeniyle net kararlar vermek zordu ve viraja çok derinden girdim... Bundan ötürü de 0.2 saniye kaybettim."

"Yani tüm hikaye aşağı yukarı bundan ibaret."

"Ne kadar yakın olduğuna bakarsak, muhtemelen üçüncü bölümde çok iyi bir sonuç alma fırsatımız vardı."

Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sonuç olarak böyle oldu... Yine de yarın puan barajına yakın başlıyoruz, bu yüzden umarım iyi olur."

Aracın performansı sorulduğunda Ocon, "Genel olarak iyi hissettiriyordu. İlk bölümde de çok iyiydi. Sanırım üçüncü falandım."

"Bu yüzden oldukça güçlü olabileceğimizi düşünüyordum. Sıralama turlarının geri kalanında üçüncü olamazdım ama ilk onda kesinlikle yer alabilirdim."

"Bence en zor olan şey lastik sıcaklığıydı. Lastikleri hazırlamak herkes için çok zordu. Yine de yarın güçlü bir araca sahip olacağımızı düşünüyorum. Nereye gideceğimizi göreceğiz."

"Bence iyi bir yarış olacak. Burada lastik aşınması çok az. Bu yüzden heyecanlı bir yarış olmalı."

"Her şey kesinlikle mümkün, bu yüzden yarın elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım." dedi.