Wolff, Ocon'un Renault'ya geçişinde önemi rol oynamış

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Ocon'un izlediği yol ise şimdiki adıyla Alpine takımı oldu. Fransız, takım ile Macaristan'da ilk F1 galibiyetini elde etmeden önce 2020 Sakhir GP'de ikinci sırayı aldı.

2015'ten beri Mercedes'in genç sürücüsü olan Ocon, Russell'dan yaklaşık bir buçuk yaş daha büyük ve Alman üreticiyle daha uzun süredir ilişkilendiriliyordu.

Ocon, F1'de ilk yarışma şansını 2016'da Manor ile elde etti ve sonrasında iki sezon boyunca Force India/Racing Point ile yarıştı. Daha sonra Lance Stroll, takımı babasının devralmasıyla birlikte Ocon'un yerine geldi.

Ocon böylece 2019 sezonunu kenarda geçirmiş oldu ama sezonun ortasına doğru 2020'de Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e geleceğine dair söylentiler ortaya çıktı.

Fakat bu gerçekleşmedi ve Ocon, Renault ile anlaşma imzaladı. Mercedes ise 2022 yılı için Bottas ile anlaşmasını sona erdirmesinin ardından yerine Russell'ı getirdi.

Mercedes'te Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olmaya ne kadar yaklaştığı sorulan Ocon, "Bilmiyorum. James Vowles ve Toto Wolff benimle ilgileniyordu ve çözüm bulmaya çalışıyorlardı."

"Toto çok netti, bana 2020'de süreceğimi söyledi. Bir şeyden bahsettiğinde, gerçekten gerçekleştiği birkaç sefer olmuştu ve yine öyle oldu. Mercedes için değil ama Renault için."

"Seçimimden gurur duyuyorum, sonuç olarak Enstone'da büyüdüğüm takım ile yarışmak için Renault'ya gittim."

“2011'de hâlâ go-kartta yarışırken onların tesislerinde antrenman yapıyordum. F1 pilotlarını orada görüyordum ve bir gün o iki sürücüden biri olmayı hayal ediyordum."

"Takıma katıldım ve birçok harika anı yarattık. Daha fazlasını yaratmayı umuyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ocon, 2019 yılında Mercedes'in yedek sürücüsüydü ve bu ona takımın neden bu kadar başarılı olduğuna dair bir öngörü sağladı.

Fransız, "Takımda beni etkileyen şey temel olarak konuyu ne kadar bildikleriydi."

"Ayıca kendilerini adamış olmalarıydı. Muhteşem bir emek verdim. Bir yarış hafta sonundan önce simülatörde hiç bu kadar tur atmamıştım. Hafta sonu öncesinde, akşam altıdan sabah dörde kadar Red Bull Ring'de 230 tur atıyorduk ve sonra piste uçuyordum."

"Bu adanmışlık ile sıkı çalışmaydı ve işe yarıyordu. Bütün departmanlarda işler böyle gidiyordu."

"İnsanlar bunun çok robotik olduğunu düşünebilir ama hiç öyle değildi. Çok fazla tartışma ve soru işareti vardı."

"Bir hata olduğunda insanlar 'bunun çalışması için şunu değiştirmemiz lazım' diye düşünüyorlardı. Her şey çok basit değildi ve öylece gidip yarış kazanılmıyordu."

"Bunun ne kadar iyi uygulandığından çok etkilendim." dedi.