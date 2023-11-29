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Ocon: "Test de olsa adınızı zirvede görmek harikadır"

Alpine pilotu Esteban Ocon, 2023 sezonunun son testini zirvede tamamladığı için mutlu.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Salı günü tek günlük Abu Dabi testinde en iyi zamanı yapan isim oldu.

Alpine pilotu lastikler ve ayarlar üzerinde çalışarak, toplamda 110 tur atarken, ikinci A523'ü Jack Doohan kullandı. Avustralyalı pilot gün boyunca 108 tur attı ve Ocon'un 0.645 saniye gerisinde yedinci oldu.

Günün ardından konuşan Ocon, değerli bir test olduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Abu Dabi testinin ardından 2023 sezonu resmen sona erdi."

"Sahip olduğumuz yoğun programı tamamlamak önemliydi, bu yüzden gerçekten yoğun bir gün geçirdik."

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

"İki yarış mesafesi tamamladım ve planladığımız her şeyi başarıyla gerçekleştirdim; farklı yakıt seviyelerinde sürüş yaptık ve farklı ayarlarla farklı lastikleri test ettik."

"Adınızı zaman tablosunun en üstünde görmek her zaman güzeldir, ancak testlerde bunun bir önemi olmadığını biliyoruz."

"Bugün A523'e veda ediyoruz. Bu araç sezon boyunca bize inişler ve çıkışlar yaşatarak, 2024'te daha iyi olmak için gelişmemiz gereken alanları gösterdi."

"Artık dinlenme ve gelecek sezon için hazırlıklara başlama zamanı." dedi.

Doohan ise harika bir gün geçirdiğini söylüyor.

"Gerçekten harika bir gün oldu! Tam test gününe sahip olmak ve aracı öğrenmek adına daha fazla özgürlüğe sahip olmak her zaman harikadır."

"Geçen haftaki ilk antrenman seansı harika bir deneyim olmuştu ancak testler bize geniş bir program üzerinde çalışma ve daha fazla ayrıntıya girme fırsatı verdiği için çok daha fazla anlam ifade ediyor."

"Bugün farklı lastik hamurlarını, yakıt seviyelerini ve ayarları değerlendirmek için yapılacak çok şey vardı. Tüm bunları 108 turda yaptık. Fiziksel açıdan oldukça zor olsa da kendimi iyi hissediyorum ve yaptığımız çalışmalardan memnunum."

"Direksiyon başında rahatım ve yaptığımız çalışmalardan memnunum. Artık kış arasına giriyoruz, sonra gelecek yıl için hazırlanmaya başlayacağım."

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