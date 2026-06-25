Ocon tepkili: "İnsanların geleceğim hakkında ne söylediği umrumda değil"

Esteban Ocon'un Haas ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, son dönemde birçok sürücünün koltuğuyla ilişkilendirilmesi geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı.

Ocon için 2026 sezonu şu ana kadar oldukça zorlu geçti. Deneyimli pilot ilk yedi yarış sonunda yalnızca üç puan toplayabilirken, takım arkadaşı Oliver Bearman ise 18 puana ulaştı.

Sıralama turlarında Bearman, ilk yedi yarışın beşinde Ocon'u geride bırakırken, yarış içi mücadelede de genç Britanyalı pilot 4-3'lük üstünlük sağladı.

Ocon açısından güçlü sonuçlar almak oldukça zor oldu. Barselona'da yaşadığı lastik aşınması sorunları ve genel tutunma eksikliği nedeniyle yarışı 13. sırada tamamlayan Fransız pilot, sezon boyunca benzer problemlerle mücadele etti.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kanada Grand Prix'si öncesinde de geleceğiyle ilgili sorularla karşılaşan Ocon, Avusturya GP hafta sonu öncesinde de takımın kendisine tam destek verdiğini vurguladı.

Ocon, "Takım ve Ayao bana güveniyor. Bu konuların çoğunu zaten Kanada’da konuştuğumu düşünüyorum."

"Takımla birlikte kontrol edebildiğimiz alanları geliştirmeye odaklanıyoruz. Kendi adıma elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve doğru şeylere odaklanmaya çalışıyorum."

"İnsanlar istedikleri şeyi söyleyebilirler ve bunlar gerçekten benim umrumda değil."

"Herkes için iyi bir iş çıkarmaya çalışıyorum. Son üç ya da dört yarış takımın tamamı açısından oldukça zordu. Elbette birkaç puan aldık ancak bu yeterli değil ve istediğimiz sonuçlar da bunlar değil."

"Tekrar formumuza dönmemiz gerekiyor ve bunu hak ediyoruz. Açıkçası çok sıkı çalışıyoruz ancak bunun karşılığını henüz alamadık."