Ocon: "Araçtaki temel bir sorun yüzünden berbat bir sıralama geçirdik"

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Fransız, sıralamada 12. sırayı almadan önce üçüncü antrenmanda neden 17. olduğunu da anlamadığını belirtti.

Ocon, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen'in grid cezası sayesinde yarışa 10. sıradan başlayacak.

Ocon'un takım arkadaşı Fernando Alonso ise, yedinci olarak aracın potansiyelini ortaya koydu.

Ocon, Motorsport.com'a, "Açıkça görülüyor ki hayal kırıklığı yaratan bir sıralama oldu."

"Berbat bir sıralama olduğunu söylemeliyim. Olmamız gereken yerde değiliz. Bence araçta altıncı veya yedinci olma potansiyeli var."

"Bu yüzden mutlu değildik fakat birkaç yarıştır çok tutarsız bir araçla mücadele ediliyoruz. Üçüncü antrenmanda sondaydık ve bu, şu noktada imkansız. Avusturya'da beşinciydik ve buradaki antrenmanda sonda olmamız imkansız."

"Yani olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu, düzeltmesi zor bir problem ama kesinlikle bulmamız gereken temel bir sorun var." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Bu sorunu araçta hissedip hissetmediği sorulan Ocon, "Hissediyorum. Örneğin, seansın sonunda çok fazla arkadan kayma yaşadım. Arka tarafı kontrol altına alamadım. Araçlar arasındaki ayarlar çok yakın, yani bu şekilde davranmamalı."

"Bence güncellemeler ve getirdiğimiz her şey istediğimiz gibi çalışıyor. Fakat son yarışlarda performansımız çok inişli çıkışlı. Yani bu mümkün değil."

"Avusturya'da son derece iyi çalışıyordu. Silverstone'da başarısızdık. Yine de puan alıyorduk ama istediğimiz yerde değildik. Kanada da öyleydi. Yani anlaması zor." dedi.

Ocon, geçtiğimiz yıl aracında süregelen bir sorun yaşıyordu ve şasinin değiştirilmesiyle bu problem ortadan kalktı.

Ocon, buna benzer bir durumun yaşanma ihtimali olduğunu açıkladı.

Ocon, "Göreceğiz. Fakat geçmişte problemlerimiz oldu, Parçalar kırıktı ve 2-3 yarış boyunca bunu göremedik."

"Eğer şampiyonada dördüncülük için mücadele etmek istiyorsak bunu karşılayamayız." dedi.

Fransız, hayal kırıklıklarına rağmen yarıştan umutlu.

Ocon, "İlk onda başlıyoruz. Bu iyi bir şey. Umarım birkaç pozisyon kazanır ve orada kalabiliriz. Fakat oldukça büyük bir performans farkı olacaktır diye düşünüyorum." dedi.