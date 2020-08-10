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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Tek pit stopla yarışı tamamlamak inanılmazdı"

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Ocon: "Tek pit stopla yarışı tamamlamak inanılmazdı"
Ekleyen:
, Editör
10 Ağu 2020 06:37

Renault pilotu Esteban Ocon, tek pit stopla tamamladığı 70. Yıl Dönümü GP'nin ardından ortaya koydukları performansı ve tek pit stop stratejisini övdü.

Renault pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarında geride kalmasına rağmen yarışta iyi bir performans sergiledi ve tek pit stopla sekizinci oldu.

Ocon, "Sonuçtan çok memnunum! Kolay olmasa da tek pit stop stratejisini seçtim. Bu strateji hakkında çok düşündük. İyi başladım, harika bir pit stop yaptık, takımdan gelen tüm bilgiler çok faydalı oldu ve pozisyonları geri kazanmama yardımcı oldu. Her şey yolunda gitti!"

"Bazı virajlarda lastikleri korumanız ve sadece önemli oluğu anlarda zorlamanız gerekiyordu. Ayrıntılara girmek istemiyorum ama akıllıca davranmalı ve gerçek rakibinizin kim olduğunu anlamalısınız."

"Aracımız aslında sekizinci sıradan daha yüksek sıralar için yarışmamıza izin veriyor. Bunu, Daniel'in beşinci olduğu sıralama turlarında gördük. Cumartesi günleri aynı performansı sergilemek için yapmam gereken çok fazla iş var. Ama yarışta aracımız çok hızlı ve daha güçlü rakiplerimizle savaşmaktan korkmuyoruz. Bu büyük bir artı."

"Sanırım sıralama performansım üzerinde çalışmalıyım çünkü sıralama turlarında kötü bir performans sergileyerek hayatı kendim için biraz zorlaştırdım. Aracımız yarış performansı yine çok güçlüydü ve söylediğim gibi sekizinci sıradan daha iyi bir sonuç elde etmek mümkündü. Ancak önümüzde hâlâ pek çok yarış var." dedi.

Sıralama turlarındaki durumuyla ilgili şöyle dedi: "Araştırmaya devam ediyoruz. Bazı noktalarda maalesef yeterince güven yok. Ancak yarışta araç mükemmel şekilde çalıştı ve bundan memnunum. Geçen hafta olduğu gibiydi. Sadece sıralama turlarında işler ters gitti. Bunun Barcelona'da tekrar yaşanmaması önemli olacak. Araç ile çalışmalı, telemetriye bakmalı ve Daniel'in verileriyle karşılaştırmalıyız. Yarıştan sonra henüz bunun için yeterli vaktimiz olmadı."

"Diğer tarafta takımın performansına bakarsak, sezon başına kıyasla önemli bir ilerleme kaydettik ve Silverstone'daki pist aracımıza uydu. Son iki yarışta oldukça iyi görünüyorduk. Şimdi testlerden ötürü çok iyi bildiğimiz bir piste gidiyoruz. Orada hangi pozisyonlara sahip olacağımızı göreceğiz."

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Liste

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
1/8

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
2/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
3/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
4/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nose cones of the Esteban Ocon Renault F1 Team R.S.20

Nose cones of the Esteban Ocon Renault F1 Team R.S.20
5/8

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
6/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
7/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
8/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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