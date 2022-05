Ocon: "Tecpro bariyerlerin olmaması nedeniyle 51G kuvvete maruz kalmak kabul edilemez"

Ocon, 3. antrenman seansında son virajı dönerken aracının arkasını kaybetti ve bunun sonucunda, pistin sağ tarafında bulunan beton bariyerlere vurdu.

Telsizden konuşan Ocon yaralanmadığını söylese de aracındaki uyarı ışıkları yandı ve bunun üzerine Ocon, kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Ocon yaralanmamıştı ancak aracının şasisinde çatlak oluştu ve Ocon bunun üzerine sıralamalara katılamadı. Fransız pilot bugünkü yarışa son sıradan başlayacak.

Ocon'un kaza yaptığı yerde Ferrari pilotu Carlos Sainz da kaza yapmıştı. Ocon, Sainz'ın pilotlar toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Ocon, "Gerçekten kabul edilemeyen şey, çok büyük bir kaza olmaması gerekirken 51G kuvvete maruz kalmam."

"Orada tecpro bariyerler yok. Carlos yarış direktörüne bu konuda şikayette bulunmuştu. Hepimiz onu dinledik ve orada hiçbir şey yapılmadı."

"Dün akşam bir konuşma oldu. Carlos, kazanın şiddetinin olması gerekenden çok büyük olduğunu söyledi. Bugün çok büyük şekilde hissettim. Dürüst olmam gerekirse, muhtemelen kariyerimin en büyük kazasıydı."

"Dün Carlos bunu yaşadı. Bugün ben de yaşadım. FIA, güvenliğimiz konusunda daha fazla zorlamalı. Önemli olan şey yarışabilecek olmamız, yarışabilecek olmam." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves his car at the end of FP2

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images