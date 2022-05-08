Ocon: "Tecpro bariyerlerin olmaması nedeniyle 51G kuvvete maruz kalmak kabul edilemez"

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Ocon, 3. antrenman seansında son virajı dönerken aracının arkasını kaybetti ve bunun sonucunda, pistin sağ tarafında bulunan beton bariyerlere vurdu.

Telsizden konuşan Ocon yaralanmadığını söylese de aracındaki uyarı ışıkları yandı ve bunun üzerine Ocon, kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Ocon yaralanmamıştı ancak aracının şasisinde çatlak oluştu ve Ocon bunun üzerine sıralamalara katılamadı. Fransız pilot bugünkü yarışa son sıradan başlayacak.

Ocon'un kaza yaptığı yerde Ferrari pilotu Carlos Sainz da kaza yapmıştı. Ocon, Sainz'ın pilotlar toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Ocon, "Gerçekten kabul edilemeyen şey, çok büyük bir kaza olmaması gerekirken 51G kuvvete maruz kalmam."

"Orada tecpro bariyerler yok. Carlos yarış direktörüne bu konuda şikayette bulunmuştu. Hepimiz onu dinledik ve orada hiçbir şey yapılmadı."

"Dün akşam bir konuşma oldu. Carlos, kazanın şiddetinin olması gerekenden çok büyük olduğunu söyledi. Bugün çok büyük şekilde hissettim. Dürüst olmam gerekirse, muhtemelen kariyerimin en büyük kazasıydı."

"Dün Carlos bunu yaşadı. Bugün ben de yaşadım. FIA, güvenliğimiz konusunda daha fazla zorlamalı. Önemli olan şey yarışabilecek olmamız, yarışabilecek olmam." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves his car at the end of FP2 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon, kazanın şiddetini dizlerinde hissettiğini, o bölgede tecpro bariyerler olsaydı şasinin o kadar büyük hasar almayacağını ve sıralamalara katılabileceğini söyledi.

Ocon, "Ferrari adına yarışan Carlos kalibresinde profesyonel bir yarış pilotu böyle bir şey söylüyorsa, bu durumda onun söyledikleri en azından dikkate alınmalıydı ve değişiklik için mümkün olan her şey yapılmalıydı." dedi.

Ocon, Yarış Direktörü Niels Wittich'in söyledikleri hakkında detaya girmeyeceğini ancak bundan böyle bu konuya daha fazla dikkat edeceklerini söyledi.

Sainz ise sıralamaların ardından konuştu ve Ocon'un söylediklerine destek verdi. Sainz, "Eleştirdiğim için üzgünüm ancak dün FIA'ya ikinci viteste yaptığım bu kazanın bu kadar sert hissettirmemesi gerektiğini söyledim. Bugün boynum biraz ağrıyor."

"Oraya tecpro bariyer koyalım dedim çünkü orada çok sert bir duvar var. Esteban kaza yaptı ve onun da bunu hissettiğinden eminim. Bu, asla anlayamayacağım şeylerden birisi." dedi.

Valtteri Bottas da 13. virajın çıkışında tecpro bariyerlerin olmaması için bir neden olmadığını, İspanya'daki toplantıda bu konuyu görüşeceklerini söyledi.