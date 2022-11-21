Ocon, takımlar şampiyonasında dördüncü oldukları için çok mutlu

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Abu Dhabi'de iyi bir hafta sonu geçiren ve sekizinci sırada başladığı yarışta istikrarlı bir tempo tutturarak damalı bayrağı yedinci sırada gören Ocon özellikle son bölümde çok hızlıydı; öyle ki, bir tur daha olsa Lando Norris'i geçip altıncı olacaktı!

Yarışı değerlendiren Ocon, takımlar şampiyonluğu dördüncülüğüne ulaşmayı başardıklarını, bu nedenle yarışı kaçıncı sırada tamamladığını önemsemediğini söyledi.

Ocon, "İyi bir yarıştı, bir tur daha olsaydı muhtemelen Lando'yu da geçecektik. Yakın bir mücadeleydi, fakat bunun bir önemi yok; nitekim hedefimize ulaştık ve takımlar şampiyonasını dördüncü sırada bitirdik!"

"Seb ile mücadelemiz biraz keyifliydi, biraz da stresliydi, çünkü son yarışında kendisine temas eden pilot olmak istemedim! Yine de her zamanki gibi iyi ve adil bir mücadele oldu. Çok eğlenceliydi."

"Mücadeles sırasında ne zaman pite gireceğimi biliyordum, fakat özellikle orta hamura geçtikten sonraki ilk tur biraz zorlandık. Bir süre sonra tempomuz daha da iyiye gitti."

"Hafta sonu boyunca o kadar stresliydim iki 2.5 kilo verdim, tamamen yarışa odaklanmıştım."

"Ayrıca puan anlamında F1'deki en iyi sezonumu da geride bıraktım, bundan ötürü mutluyum. Aracı sezon boyunca bu kadar geliştiren takım da çok iyi iş çıkarttı. Umarım gelecek yıl ön grupla farkı daha da kapatabiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezon boyunca Alonso ile birkaç kez pist üstünde karşı karşıya gelen ve tepki çeken Ocon, Alonso'nun yaşadığı dayanıklılık sorunlarının da yardımıyla sezonu takım arkadaşının 11 puan önünde sekizinci sırada tamamladı.

Geçmişte Sergio Perez ve Daniel Ricciardo gibi isimleri yenmeyi başaramayan Ocon böylece kariyerinde ilk kez bir takım arkadaşını mağlup etti.

Alonso hakkında konuşan Ocon, "Fernando ile çalışmak ve birlikte takımı daha yüksek bir seviyeye taşımak harikaydı. Onunla iki yıl geçirdiğim için mutluyum ve Aston Martin macerasında kendisi için en iyisini diliyorum. Umarım gelecekte yakın bir şekilde mücadele edebiliriz."

"Kendisi yarış dışı kaldığında endişelendim, ancak bu durumda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Takımın bu sorunun üstesinden gelebileceğine emindim." dedi.

Alonso'yu yenebilen nadir pilotlardan biri olmanın nasıl hissettirdiği sorulan Ocon, "Sezon boyunca ben de birtakım sorunlar yaşadım, bu nedenle iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Fernando çok ama çok hızlı bir sürücü, onunla mücadele etmek için çok daha iyi bir sürücü olmak zorundaydım. Sezonu kendisinin önünde tamamlamak beni tatmin etti."

"Hiç podyuma çıkamadığımız gerçeği dışında spordaki en iyi sezonumdu, fakat birçok farklı değişken nedeniyle podyuma çıkamadık. Umarım gelecek yıl podyuma çıkabiliriz."

Esteban Ocon, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Uzun bir sezonu geride bırakan Ocon, Abu Dhabi'deki testlerde piste çıkmayacağını ve biraz dinleneceğini de itiraf etti.

Ocon, "Sezon sonu testlerinde yer almayacağım, sanırım Pierre [Gasly] ve Jack [Doohan] direksiyon başında olacaklar. Henüz resmi olmadığı için belki de bunu söylememeliydim!"

"Testler sırasında telefonda olacağım ve takımdan lastiklerin gelecek yıl nasıl olacağını, denge açısından nelerin değiştiğini öğrenmeye çalışacağım. Önümüzdeki hafta ise simülatörde olacağım."

"Şimdi iki gün tatil yapacak, birkaç gün içinde antrenmanlara başlayacağım. Sonraki hafta yorucu geçecek; sponsorlarla görüşmelere ve simülatör çalışmalarına katılacağım, ayrıca gelecek yıl için koltuk ayarı yaptıracağım. Yılın sonunda da takımla yılbaşı partisi vereceğiz."