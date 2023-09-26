Ocon: "Takımın yer değişikliği kuralı her zaman aynıydı"
Son turda takım emriyle dokuzunculuğa yükselen Esteban Ocon, Pierre Gasly'nin kızgınlığına rağmen takımın bu konudaki kuralının hep aynı olduğunu söyledi.
İyi bir yarış geçiren Alpine pilotları, son tura girilirken Gasly ile dokuzuncu, Ocon ile onuncu sırada ilerlemektelerdi.
Ancak son sektöre girildiğinde şok edici bir olay yaşandı ve Gasly'den 2.5 saniye gerideki Ocon'a yer vermesi istendi; bunun sebebi Ocon'un önceki turlarda Gasly'e yer vermesiydi.
Takımın emrini dinleyen Gasly damalı bayrağa gelinirken epey öfkeliydi ve hafta sonu boyunca hızlı olan taraf olduğunu söylemekteydi.
Geçici takım patronu Bruno Famin ise Gasly'nin Ocon'un önünde olmasının bir takım emriyle gerçekleştiğini ve işlerin adil ilerlemesi açısından Ocon'a yerinin geri verildiğini bir kez daha belirtirken, Ocon da bu konuda takımın net bir politikaya sahip olduğunu söyledi.
Ocon, "Dört yıldır takımla birlikteyim ve bu kural asla değişmedi. Ne Daniel [Ricciardo] ile takım arkadaşıyken, ne de Fernando [Alonso} ile."
"Eğer bir pilot yerini verirse öne geçen pilot sıra kazanmak zorunda. Aksi takdirde bir kez daha yer değişimi gerçekleşir."
"Kural her zaman böyleydi. Eğer ki Pierre bana yer vermiş olsaydı, son turda geri düşen taraf ben olacaktım." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Gasly'nin "daha hızlı taraf" olduğu argümanına da yanıt veren Ocon, bunun yer değişimi kuralını etkilemediğini söyledi.
Ocon, "İstediğiniz kadar hızlı olabilirsiniz, eğer ki hamle yapmazsanız, kimin önde olacağını asla bilemezsiniz. Nitekim öncesinde önde olan taraf bendim."
"Açıkçası, takım olarak neyi daha iyi, [daha] net yapabileceğimizi görmek için bunu tartışacağız."
"Ancak dediğim gibi, kural her zaman aynıydı, dolayısıyla yer değişimine pek de şaşırmadım."
"2021 Brezilya'da Fernando bana yer verdiğinde de aynısını yaşamıştık, 2020 Rusya'da ise Daniel ile aynı durumla karşılaştık." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Son olarak ilk turda Valtteri Bottas ve Alex Albon ile yaşadığı temasın ardından puan alabilmesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Ocon, "Evet, kesinlikle şaşırtıcıydı."
"Açıkçası ilk turda lastik patlattıktan sonra yarışın bittiğini düşünmüştüm. Herkes tam anlamıyla sıkışmıştı ve kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Talihsiz bir olaydı."
"Güvenlik Aracı işimize yaradı, hemen pite geldim ve sert lastikleri çok iyi değerlendirmeyi başardık."
"Günün sonunda iki araçla da puan aldık, bu da umduğumuz tempoyu yakalayamadığımız zorlu bir haftanın ardından iyi bir ödül oldu." dedi.
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