Ocon: "Takımın verdiği karar sebebiyle Q2'ye kalamadık"

Macaristan Grand Prix sıralama turlarında Alpine pilotları Ocon ve Pierre Gasly, Q1'de elendiler.

Seansın ardından verdiği demeçte Ocon, strateji hatası sebebiyle takımın Q2'ye kalamadığını dile getirdi.

"Bu koşullarda aracın hızını nasıl kullanacağımdan oldukça emindim."

"Q1'de elimizden gelen her şeyi yaptık. Araç performansıyla çok iyi bir noktada olmasak da bugün Q2'ye kalabileceğimizden emindim. Elimizde bundan çok daha fazlası vardı."

"10. ve 12. sıralardaydık. Ekip, Q1'in son bölümünde piste çıkmamamız ve yeni set lastikleri Q2'ye saklamamız gerektiği kararını verdi."

"Takım ikinci bölüme kalacağımızdan emindi, bu yüzden onlara güvendim. Ama muhtemelen gelecek için bazı şeylerin farklı olması gerekiyor."