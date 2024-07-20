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Formula 1 Macaristan GP

Ocon: "Takımın verdiği karar sebebiyle Q2'ye kalamadık"

Esteban Ocon, takımın yeni set lastiği Q2'ye saklamak için piste çıkmama kararı verdiğini ve bunun Alpine pilotlarının elenmesine sebep olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Macaristan Grand Prix sıralama turlarında Alpine pilotları Ocon ve Pierre Gasly, Q1'de elendiler.

Seansın ardından verdiği demeçte Ocon, strateji hatası sebebiyle takımın Q2'ye kalamadığını dile getirdi.

"Bu koşullarda aracın hızını nasıl kullanacağımdan oldukça emindim."

"Q1'de elimizden gelen her şeyi yaptık. Araç performansıyla çok iyi bir noktada olmasak da bugün Q2'ye kalabileceğimizden emindim. Elimizde bundan çok daha fazlası vardı." 

"10. ve 12. sıralardaydık. Ekip, Q1'in son bölümünde piste çıkmamamız ve yeni set lastikleri Q2'ye saklamamız gerektiği kararını verdi."

"Takım ikinci bölüme kalacağımızdan emindi, bu yüzden onlara güvendim. Ama muhtemelen gelecek için bazı şeylerin farklı olması gerekiyor."

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