Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Esteban Ocon, Las Vegas Grand Prix’inde takımdan gelen ‘pozisyonunu koru’ talimatını görmezden gelmesinin ardında yanlış duyulan bir telsiz mesajı olduğunu söyledi.
Fransız pilot, Las Vegas’ta 16. sıradan start alarak etkileyici bir yükselişle yarışı 4. sırada tamamladı. Bu performansı sezonun en iyileri arasındaki yerini de almış oldu.
Ancak Ocon, yarış sırasında pit duvarından gelen "pozisyonu koru" talimatını doğru duyamadığı için takım arkadaşı Pierre Gasly'yi geçtikten hemen sonra yaşanan olayda bir anlık karışıklık yaşandığını da açıkladı.
Sky’a yaşananlar hakkında konuşan Ocon, “Sanırım Pierre o sırada daha eski lastikler kullanıyordu ve bana pozisyonunu koru dendi.”
“Ama o sırada bunun ‘pozisyonunu koru’ olduğunu bilmiyordum. Duyduğum tek şey ‘pozisyon’ oldu. Çünkü bana söylendiği sırada hamlemi yapıyordum.”
“Açıkçası takım benden pozisyonu geri vermemi isteseydi, bunu hemen yapardım.” dedi.
Ocon, sıralama turlarından sonra hissettiği umutsuzluğa tezat oluşturacak şekilde yarışı 4. bitirmesini sağlayan yükselişi hakkında hislerini de paylaştı.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523
Ocon, “Çılgınca duygular. Muhtemelen sıralama turlarından sonra sezonun en kötü pozisyonundaydım. Çok, çok hayal kırıklığına uğradım.”
“Singapur’dan bu yana altı yarış geçti ve çok fazla ara veremedik. Her türlü olay ve zorlu yarışlar geçirdik. Ancak takım olarak iyi bir iş çıkardığımıza ve bir şeyler yapacağımıza inanmaktan vazgeçmedik. Ama bunu gerçekleşmesi biraz zaman aldı.” dedi.
Ocon yılın en iyi yarışlarından birini çıkarırken takım arkadaşı Gasly, daha sinir bozucu bir yarış geçirdi ve 4. sırada başladığı yarışı 11. sırada noktaladı.
Gasly, sert lastiklerin ufalanma sebebiyle raydan çıktığını ve bunu yönetemediğini söyledi.
Gasly, “Olan biten birçok şey vardı ama sanırım asıl önemli olan beş ya da altı tur sonra sert lastiği aşındırmamdı.”
“O andan itibaren bir daha toparlayamadım ve son 25 tur çok acı bir şekilde geçti.”
“Açıkçası sinir bozucu çünkü başlangıç harikaydı. George ve Charles’ın arkasında doğru sırada başladım. Önümüzde büyük bir fırsat olduğunu biliyordum. Ama sonrasında o sert lastikte, tam anlamıyla bir kabustu.” dedi.
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