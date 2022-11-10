Ocon: "Takımdaki herkes %110'unu veriyor"

Haberi dinle

Esteban Ocon, Fernando Alonso'nun mekanik sorunla yarış dışı kaldığı Meksika GP'de takımına puan getirmeyi başarmıştı.

Bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP, şampiyona dördüncülüğü için kritik olacak çünkü sprint yarışından ötürü daha fazla puan fırsatı var.

Hafta sonu öncesinde konuşan Ocon, "Mexico City'de şartlar zordu ve gerçekten zor bir yarış oldu. Hız fena değildi ancak Fernando'nun yaşadığı talihsiz sorun nedeniyle iki araçla da puan kazanma fırsatını kaçırdık."

"Soğutma sorunları ve ardından gelen tur zamanı kaybı olmasaydı belki de daha fazlasını yapabilirdim."

"Yine de dayanıklılık sorunlarına rağmen şampiyonada hâlâ dördüncü sıradayız ve Brezilya'da McLaren ile aramızdaki farkı artırmak için çok çalışacağız."

"Brezilya'ya gelmeyi seviyorum, efsanevi Interlagos pek çok harika yarışa ev sahipliği yaptı. Birçok sürücü için çok özel bir yarış ve buradaki tutkulu taraftarlar adeta bir karnaval atmosferi yaratıyorlar."

"São Paulo, zorlu virajlar ve eğimler içeren kısa bir piste sahip. Bazı teknik bölümler iyi bir araç dengesi gerektiriyor, ayrıca sürücülerin yaptıkları da çok önemli. Oraya geri dönmek için sabırsızlanıyorum!"

"Bu hafta sonu sprint formatı olacak ve takım cumartesiye kadar beklemek yerine ilk günden itibaren hazırlık yapacak. Ben de bunu seviyorum. Böyle bir hafta sonunda daha fazla puan veriliyor ve taraftarlar için ilginç geçiyor."

"Önümüzde artık iki yarış kaldı ve takımdaki herkesin sezonu iyi bir sonuçla bitirmek için %110'unu verdiğini biliyorum." dedi.