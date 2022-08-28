Ocon: "Takıma katıldığımdan beri en iyi hafta sonumdu"

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Hareketli bir Belçika GP'si geride kalırken, hafta sonunun yıldızlarından birisi ise hiç şüphesiz ki Esteban Ocon idi. Antrenmanlarda uzun sürüşlere odaklanan Ocon, sıralama turlarında hızını göstermiş ve en hızlı 5. isim olarak iki Mercedes'in yanı sıra takım arkadaşını da geride bırakmıştı.

Ancak güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası alarak yarışa 16. sıradan başlayan Ocon, buna rağmen tüm yarışta sıralama temposunda turlar attı ve son turlarda Pierre Gasly ile Sebastian Vettel'e yaptığı çifte "Hakkinen atağı" gibi bir hamlenin de yardımıyla 9 sıra yükselerek 7. oldu.

Yarışın ardından konuşan Ocon, etkileyici bir hafta sonu geçirdiklerini ve bu formu gelecek hafta Zandvoort'a taşımak istediklerini söyledi.

Ocon, "Bizim için sezonun en iyi hafta sonuydu, benim için de takıma katılmamdan bu yana en iyi yarışımdı. Güncellemeler sayesinde bu kadar iyiyiz, şu anki performansımız Budapeşte ile kıyaslanamayacak kadar iyi. Etkilendiğimi söylemeliyim."

"Henüz getirmediğimiz birçok güncelleme var, dolayısıyla yılın kalanında iyi olacağımıza dair kendimize güveniyoruz."

"Zandvoort'un aracımıza uymaması için hiçbir sebep yok, geçen sene sıralamalarda altıncı veya yedinci olmuştuk. Bu sezon aracımız çok daha iyi, bu yüzden hedefimiz her zamankiyle aynı: verimli bir son bölüm geçirmek ve iyi puanlar almak."

Esteban Ocon, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kariyeri boyunca geçiş yapmakta zayıf olmasıyla bilinen Ocon, yarış içinde biri Bus Stop'ta, biri Kemmel'de olmak üzere iki çifte geçiş yaparak dikkatleri üstüne çekti.

Hakkinen hamlesinin düşünülmüş bir şey olup olmadığı sorulan Ocon, "Hayır, Mika'nın [Hakkinen] böyle bir şey yaptığını unutmuştum! Yarıştan sonra hatırlattılar ve o an hangi atak olduğunu anladım." dedi.

Alpine için bir diğer haber ise McLaren'in temposuydu; sezon boyunca yüksek sürüklenmeye sahip pistlerde zorluk çeken takım, Lando Norris'in trafiğe takılması ve Daniel Ricciardo'nun gerilemesi sebebiyle puan alamadı.

Rakiplerinin durumunu yorumlayan Ocon, "McLaren tehlikeli bir takım, bu nedenle biraz rahatlayabilmek bizim için her zaman gayet iyi bir durum, hatta küçük bir joker."

"Ancak her zaman çok iyi performans sergileyebileceklerini ve ne kadar iyi olabileceklerini biliyoruz, Zandvoort'ta tüm güçleriyle geri döneceklerinden eminim." dedi.