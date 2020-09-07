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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

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Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Renault sürücüsü Esteban Ocon, İtalya Grand Prix’si sonrasında takım telsizinden gösterdiği agresif tepkiye açıklık getirdi.

İtalya GP’ye 12. sıradan başlayan Ocon, yarışı takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun iki sıra gerisinde 8. tamamladı.

Yarışın bitiminden hemen sonra mühendisi tarafından tebrik edilen ve takıma iyi puanlar kazandırdığı belirtilen Ocon, “Katılmıyorum. Bu yarışta fırsatı tamamen kaçırdık, çok büyük bir fırsat vardı.” dedi.

Daha sonra kendisine, “Bunu radyoda konuşmayalım, bunun hakkında ofiste konuşacağız, teşekkürler.” denildi.

Ancak devamında Ocon, “Hayır, gerçekle yüzleşmeliyiz.” dedi ve sonrasında takım patronu Cyril Abiteboul, “Bunun yeri burası değil.” şeklinde araya girdi.

Bunun sonrasında Ocon, kapalı parka gelene kadar telsizden hiçbir şey söylemedi.

Esteban Ocon, Renault F1, on the grid

Esteban Ocon, Renault F1, on the grid

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, in the pit lane

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış sonrasında bu yorumları sorulan Ocon, takımı suçlamadı ancak şartların kendi lehine gitmediğini belirtti.

“Sonuç olarak, şans bugün bizim yanımızda değildi. Uygulama ve karar alma bakımından, doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum.”

“Açıkçası pistte kalsaydık, güvenlik aracı çıkmasaydı işler farklı olabilirdi. Ancak her şeyi hesaba katarsak, kırmızı bayrak çıkmasaydı zaman kaybederdik.”

“Sonuçta, genel olarak iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. Bu şartlarda pite gelmemiz üzücü oldu ve olanlar oldu ancak şansımız geri dönecek.”

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Fransız sürücü, kırmızı bayraktan sonra Alfa Romeo sürücüleri dışında yumuşak lastiğe geçen tek sürücüydü. Bu lastiğe geçmesinin sebebi ise, diğer herkesin tercih ettiği orta lastiklerin uygun sıcaklıkta olmamasıydı.

Yarış yeniden başladıktan kısa bir sonra Ocon performans kaybetti ve öndeki araçlarla farkı korumakta zorlandı. Son bölümde Lewis Hamilton’a geçilen Fransız sürücü yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Kırmızı bayrak sürecindeki lastik seçimi sorulan Ocon, “Elbette bu yumuşak lastiklerle iyi bir start almayı umuyorduk.”

“Ne yazık ki orta lastiklerim piste çıkmaya hazır değildi, bu yüzden bunu seçemedik. Aksi halde bunu seçerdik.”

“İlk iki turda çok iyi hızımız vardı. Ancak üçüncü turda oldukça aşınmaya başladı ve açık şekilde dengeden ve sonrasında gelişen olaylardan memnun değildim.”

“Eğer bunu tekrar yapsaydık orta lastikleri takardık, ancak hazır durumda değillerdi.”

“Lastiklerin sıcaklıklarını düşürmüşlerdi ve bunları ısıtmakta geciktik, bu yüzden bunu incelemeliyiz.” dedi.

 

Aslında Ocon ilk startta, yarış galibiyetine ulaşacak olan Pierre Gasly’i geçmişti.

Bu konuda Renault sürücüsü, “İyi bir start almak çok önemliydi. Normalde, düşük aşınma seviyesi olan bu pistte mücadele etmenin kolay olacağını biliyorduk.”

“Bu yüzden takım, startta risk almamı ve pozisyon kazanmamı istedi.”

“Sert lastikli Kvyat’ı ve yumuşak lastikli Gasly’i geçtim. Bizim için oldukça iyi bir starttı. Bu da beni puan barajına soktu.”

“Güvenlik aracı periyodunda pite geldik, ki bu normalde bizim için iyi bir hamleydi. Ardından kırmızı bayrak çıktı ve diğer sürücülere yaradı. Yani açıkçası bu yarışta pek şanslı değildik.”

“Dün bize bu yarışta iki Renault’nun da puan alacağını söyleseydiniz, buna harika bir sonuç derdim.”

“Bugün, şans yanımızda olmasa bile takım için iyi bir sonuç oldu diyebiliriz. Ne yazık ki yarış pist üzerinde değil, pist dışındaydı.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Adam Cooper

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