Ocon, takım arkadaşı olarak ilk sezonlarında Alonso'dan çok şey öğrenmiş

Alonso, iki yıl aranın ardından 2021'de F1'e geri döndü ve Alpine'de Esteban Ocon'un takım arkadaşı oldu.

Ocon, Alonso'nun, Lewis Hamilton'a karşı yaptığı harika savunma sayesinde Macaristan Grand Prix'sinde ilk zaferini elde etti.

İkili, Alpine'in takımlar şampiyonasında beşinciliği almasını sağladılar ve hem pistte hem de pist dışında samimi bir ilişki kurdular.

Ocon, Macaristan'daki galibiyetinin ardından Alonso ile yaşayabileceği olası sorunlarla ilgili uyarıların doğru olmadığını söyledi ve ilişkilerini övdü.

Ocon, Motorsport.com'a, "harika bir iş birliği" içinde olduklarını ve kendisini geliştirmek adına çok fazla şey öğrendiğini söyledi.

Ocon, "O kesinlikle müthiş bir sürücü, çok hızlı ve uzun zamandır sahip olduğum en hızlı takım arkadaşı."

"Onunla çalışmaktan çok mutluydum, yanında çok şey öğrendim. Bence Fernando, diğer sürücülere kıyasla farklı bir düşünce yapısına sahip."

Fernando Alonso, Alpine F1 and Esteban Ocon, Alpine F1 speak to the media

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images