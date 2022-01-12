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Formula 1 Haberler

Ocon, takım arkadaşı olarak ilk sezonlarında Alonso'dan çok şey öğrenmiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Esteban Ocon, Alpine'de beraber geçirdikleri ilk sezonlarında Fernando Alonso'dan "çok şey" öğrendiğini ve iki kez Formula 1 dünya şampiyonunu referans aldığını söyledi.

Ocon, takım arkadaşı olarak ilk sezonlarında Alonso'dan çok şey öğrenmiş

Alonso, iki yıl aranın ardından 2021'de F1'e geri döndü ve Alpine'de Esteban Ocon'un takım arkadaşı oldu.

Ocon, Alonso'nun, Lewis Hamilton'a karşı yaptığı harika savunma sayesinde Macaristan Grand Prix'sinde ilk zaferini elde etti.

İkili, Alpine'in takımlar şampiyonasında beşinciliği almasını sağladılar ve hem pistte hem de pist dışında samimi bir ilişki kurdular.

Ocon, Macaristan'daki galibiyetinin ardından Alonso ile yaşayabileceği olası sorunlarla ilgili uyarıların doğru olmadığını söyledi ve ilişkilerini övdü.

Ocon, Motorsport.com'a, "harika bir iş birliği" içinde olduklarını ve kendisini geliştirmek adına çok fazla şey öğrendiğini söyledi.

Ocon, "O kesinlikle müthiş bir sürücü, çok hızlı ve uzun zamandır sahip olduğum en hızlı takım arkadaşı."

"Onunla çalışmaktan çok mutluydum, yanında çok şey öğrendim. Bence Fernando, diğer sürücülere kıyasla farklı bir düşünce yapısına sahip."

Fernando Alonso, Alpine F1 and Esteban Ocon, Alpine F1 speak to the media

Fernando Alonso, Alpine F1 and Esteban Ocon, Alpine F1 speak to the media

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Her şeyden en almak etmek için stratejilerin sınırlarını zorluyor, bu konuda kesinlikle çok şey öğrendim. Ayrıca yarış anlamında da, onun ilk turlarına bakarak çok şey kazandığımı düşünüyorum. Bu her zaman yaptığım bir şeydi."

"Her zaman ne yaptığını takip ettim ve yılın sonuna doğru pozisyon kazanmaya başladım, hiç kaybetmiyordum ve ilk turlarım harikaydı."

"Yani onun gibi bir efsanenin yanında çalışmak bir ayrıcalık." dedi.

Alonso da, uzak kaldığı iki yılın ardından hıza alışmasına yardımcı olduğunu söyleyerek Ocon'u övdü.

Alonso, sezon içerisinde Ocon'u 7 puanla yendi ancak sıralama turlarında 11-11 berabere kaldılar.

Ocon, "Yılın başında onu referans aldım ve hız açısından ona denk olduğumu görmek beni mutlu etti. Birbirimizi zorluyorduk."

"Nihayetinde bu bize olabilecek en iyi sonucu verdi. Çoğu zaman paketten maksimumu alıyorduk, bu da iyiydi." dedi.

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