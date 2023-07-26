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Ocon: "Spa'ya gelen yeni taban Alpine için önemli olacak"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Spa'ya getirecekleri yeni güncellemelerin işe yaramasını umut ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Alpine son iki yarışın ikisinde de iki araçla birden yarış dışı kaldığı için epey zor bir dönemden geçiyor ve şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Sezon başında belirlenen hedeflerin uzağında kalmalarından ötürü takım içerisinde önemli bir hayal kırıklığı var.

Sözlerine Macaristan GP'yi değerlendirerek başlayan Ocon, şöyle dedi: "Macaristan'da iki araçla birden yarış dışı kalmak hepimiz için çok kırıcıydı, özellikle de böyle koşullarda ve yarışın başında olması durumu daha da zorlaştırdı."

"Böyle bir durumda Pierre ya da benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hiçbir şeyi değiştiremezdik... Dolayısıyla artık önümüzdeki hafta sonuna odaklandık ve Spa'da iyi bir sonuç almayı umuyoruz."

"Geçtiğimiz Pazar günü yaşadığım kazanın önemli sonuçları olmasına rağmen kendimi mutlu ve çok motive hissediyorum. Bu hafta sonu Belçika'da sprint yarışı yapılacağı için hem Cumartesi hem de Pazar günü puan kazanma şansımız var."

"Bundan en iyi şekilde faydalanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Ayrıca bu hafta sonu her iki araca da yeni bir taban takılacak. Bunun doğru bir şekilde çalışmasını umuyoruz."

"Geçen haftaki hayal kırıklığından sonra bu kadar çabuk piste dönmemiz ve yapılan hataları düzeltebilmemiz çok iyi."

"Dolayısıyla mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek için hem pistte, hem de pist dışında -pozitif şekilde- çalışmaya devam ediyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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