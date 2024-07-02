Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"
Esteban Ocon, 2024 sonrası için bir takımla anlaşma imzalayana kadar "kesin bir şey söylemeyeceğini" dile getirdi.
Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Ferrari
Alpine ile olan kontratını sezon sonunda uzatmayacak olan Esteban Ocon, diğer takımlardaki seçeneklerine bakıyor.
Şu anda kendisine Haas, Sauber ve Williams'ın tamamı ilgi gösteriyor fakat Fransız sürücünün Haas'a yakın olduğu iddiaları var.
Fransız sürücüye göre yeni takımıyla görüşmeler verimli şekilde ilerliyor.
Ocon şöyle konuştu: "Görüşmeler şu anda ileri bir aşamada."
"Her şey verimli şekilde devam ediyor, bu yüzden geleceğim konusunda kendime güveniyorum. Umarım her şey yakında çözülür ve resmi bir açıklama yapabiliriz."
"Dediğim gibi, kendimden eminim, ancak belgeleri imzalanana kadar bir şey diyemem."
"Mesela 2018'in sonunda da sözleşme imzalayacağımdan emindim ama sonra çeşitli nedenlerden dolayı bunu yapmak mümkün olmadı. Şimdi de benzer bir deneyim yaşıyorum."
"Şu anda görüşmeler verimli şekilde devam ediyor ve umarım her şey yakında çözülür."
"Pek çok seçenek var ama hangisinin önceliğim olduğu konusunda yorum yapmayacağım."
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Ferrari
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Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"
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