Prime'a abone ol
Formula 1 Alpine launch
Haberler

Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"

Alpine Formula 1 pilotu Esteban Ocon, 2025'te Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yerini alabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında Mercedes ile "güçlü bağları" olduğunu söyledi.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Esteban Ocon, Alpine F1 Team attending the FIA press conference

Ocon'un bu sezon sonunda Alpine ile sözleşmesi bitiyor. Ocon, 2015'te şampiyonluk kazandığı GP3 Serisi sezonunda Mercedes'in genç sürücü programı ile sözleşme imzalamıştı. Ocon'un takım patronu Toto Wolff ile olan ilişkisi göz önüne alındığında Hamilton'ın yerini almaya aday olarak görülebilir.

Spekülasyonlara ilk kez yanıt veren Ocon, Mercedes ile her zaman güçlü bağları olduğunu söyledi. Ancak mevcut takımı Alpine'e tamamen bağlı kaldığını vurguladı.

Çarşamba günü Enstone'da Alpine A524'ün lansmanı sırasında konuşan Ocon, "Mercedes ile her zaman güçlü bağlarım oldu. Ben hâlâ Mercedes'in genç sürücüsüyüm."

"Artık o kadar genç olmasam da bu her zaman böyleydi. Hala onlarla bir aşamada sözleşmem var."

"Yani, durum böyle. Göreceğiz."

"Şu anda kendimi tamamen Alpine'e adamış durumdayım. Odak noktam bu."

"Her zaman olduğu gibi pistte iyi bir iş çıkarmam gerekiyor. F1'de her yıl çok önemli çünkü sözleşmenizin olup olmaması önemli değil. Eğer performans gösteremezseniz, koltuğunuzu kaybedebilirsiniz. Bu işler böyledir."

"Eğer iyi bir iş çıkarırsanız her zaman hakkınızda konuşulur, söylentiler çıkar ve iyi şeyler olur. Sizin hakkınızda konuştuğumuz sürece, bu pistte yaptıklarınızın iyi olduğu anlamına gelir." dedi.

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Photo by: Alpine

Ocon, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin herkesi şaşırttığını ve kış boyunca kimsenin böyle bir şey beklemediğini söyledi.

Bununla birlikte, mevcut anlaşması bu yılın sonunda bitecek olan takım arkadaşı Pierre Gasly, Hamilton'ın Ferrari ile yaptığı görüşmelerden haberdar olduğunu ve haberlerin bir süredir gizli tutulduğunu söyledi.

Gasly, "Açıkçası Mercedes'le uzun süredir birlikte ama Ferrari ile bazı görüşmelerin olduğunu biliyordum."

"Nihayetinde kariyerinin sonuna doğru geliyor. Yani ya şimdi ya da asla."

"Sanırım uzunca bir süre gizli tutuldu."

"Onun için en iyisini diliyorum. Açıkçası heyecan verici bir durum... Bence sonuçta spor için, tüm zamanların en başarılı pilotu yeni bir projeye, yeni bir mücadeleye katılıyor. Eminim herkes bunu çok yakından takip edecektir."

"Bence her iki taraf için de bir fırsat vardı. Bence Ferrari ve Lewis bu fırsatı birlikte değerlendirdi. Açıkçası bu durum Carlos'u daha zor bir durumda bırakıyor. Bu hiç kolay değil." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sauber, yeni geçtiği süspansiyon sisteminden ne fayda bekliyor?
Sonraki haber Gasly: "Daha cesur ve agresif bir araç konsepti benimsedik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?

Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?

Formula 1

Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak? Hamilton'ın Ferrari bombasının ardından Sainz'ın hamlesi ne olacak?

Wache: "Aktif aero, daha büyük olan araç problemleri için yama olarak görülmemeli"

Wache: "Aktif aero, daha büyük olan araç problemleri için yama olarak görülmemeli"

Formula 1

Wache: "Aktif aero, daha büyük olan araç problemleri için yama olarak görülmemeli" Wache: "Aktif aero, daha büyük olan araç problemleri için yama olarak görülmemeli"

Krack: "2024'te takımlarda büyük değişiklikler olursa bu sürpriz olacak"

Krack: "2024'te takımlarda büyük değişiklikler olursa bu sürpriz olacak"

Formula 1

Krack: "2024'te takımlarda büyük değişiklikler olursa bu sürpriz olacak" Krack: "2024'te takımlarda büyük değişiklikler olursa bu sürpriz olacak"

Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Formula 1

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Formula 1

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Formula 1

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız" Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Alpine
Daha fazlası
Alpine
Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Formula 1
Alpine launch

Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak

Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak

WEC
Alpine launch

Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak

Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı

Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı

WEC

Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı

Son Haberler

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

F1 Formula 1
Alpine launch

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

F1 Formula 1

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

F1 Formula 1

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

XES Extreme E

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor! Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol