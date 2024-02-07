Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"

Ocon'un bu sezon sonunda Alpine ile sözleşmesi bitiyor. Ocon, 2015'te şampiyonluk kazandığı GP3 Serisi sezonunda Mercedes'in genç sürücü programı ile sözleşme imzalamıştı. Ocon'un takım patronu Toto Wolff ile olan ilişkisi göz önüne alındığında Hamilton'ın yerini almaya aday olarak görülebilir.

Spekülasyonlara ilk kez yanıt veren Ocon, Mercedes ile her zaman güçlü bağları olduğunu söyledi. Ancak mevcut takımı Alpine'e tamamen bağlı kaldığını vurguladı.

Çarşamba günü Enstone'da Alpine A524'ün lansmanı sırasında konuşan Ocon, "Mercedes ile her zaman güçlü bağlarım oldu. Ben hâlâ Mercedes'in genç sürücüsüyüm."

"Artık o kadar genç olmasam da bu her zaman böyleydi. Hala onlarla bir aşamada sözleşmem var."

"Yani, durum böyle. Göreceğiz."

"Şu anda kendimi tamamen Alpine'e adamış durumdayım. Odak noktam bu."

"Her zaman olduğu gibi pistte iyi bir iş çıkarmam gerekiyor. F1'de her yıl çok önemli çünkü sözleşmenizin olup olmaması önemli değil. Eğer performans gösteremezseniz, koltuğunuzu kaybedebilirsiniz. Bu işler böyledir."

"Eğer iyi bir iş çıkarırsanız her zaman hakkınızda konuşulur, söylentiler çıkar ve iyi şeyler olur. Sizin hakkınızda konuştuğumuz sürece, bu pistte yaptıklarınızın iyi olduğu anlamına gelir." dedi.

Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

Ocon, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin herkesi şaşırttığını ve kış boyunca kimsenin böyle bir şey beklemediğini söyledi.

Bununla birlikte, mevcut anlaşması bu yılın sonunda bitecek olan takım arkadaşı Pierre Gasly, Hamilton'ın Ferrari ile yaptığı görüşmelerden haberdar olduğunu ve haberlerin bir süredir gizli tutulduğunu söyledi.

Gasly, "Açıkçası Mercedes'le uzun süredir birlikte ama Ferrari ile bazı görüşmelerin olduğunu biliyordum."

"Nihayetinde kariyerinin sonuna doğru geliyor. Yani ya şimdi ya da asla."

"Sanırım uzunca bir süre gizli tutuldu."

"Onun için en iyisini diliyorum. Açıkçası heyecan verici bir durum... Bence sonuçta spor için, tüm zamanların en başarılı pilotu yeni bir projeye, yeni bir mücadeleye katılıyor. Eminim herkes bunu çok yakından takip edecektir."

"Bence her iki taraf için de bir fırsat vardı. Bence Ferrari ve Lewis bu fırsatı birlikte değerlendirdi. Açıkçası bu durum Carlos'u daha zor bir durumda bırakıyor. Bu hiç kolay değil." dedi.