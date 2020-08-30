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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"

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Ocon: "Sonuç, Renault için harika!"
Ekleyen:
, Editör

Renault F1 pilotu Esteban Ocon, 4. ve 5. tamamladıkları Bleçika GP'nin ardından sonuçtan çok memnun olduğunu belirtti.

Renault, Belçika Grand Prix'sinde açık ara en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi ve hatta bazı bölümlerde Red Bull'dan bile daha hızlıydı.

Daniel Ricciardo, yarışın son bölümünde o kadar iyi bir tempo yakaladı ki, en hızlı turu atmayı bile başardı.

Diğer tarafta Ocon, Renault ile beşinci olarak oldukça iyi bir sonuca imza atmayı başardı.

"Harika bir sonuçtu! Takım harika bir hafta sonu geçirdi. Araç hızlıydı. Barcelona'daki gerçekten zor bir yarışın ardından toparlanmayı başardık. Son yarışa göre çok büyük ilerleme kaydettik. Bu yüzden sonuçtan çok memnunum."

"Önümüzdeki hafta, benzer özelliklere sahip bir pistte yarışacağız. Bu yüzden orada da iyi görünmeliyiz. Bugünkü sonucu Monza'da tekrar etmeye çalışacağız. Hatta belki de daha iyi bile olabiliriz."

Ocon, son turda Alex Albon'a yaptığı atakla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"İlk başta Alex'i geride bırakmıştım, ancak pit stoptan sonra ona geçildim. Bu yüzden son turlarda onu geçmek zorunda kaldım. Düzlüklerde hızımız yüksekti. Bu sebeple Monza'daki bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Ocon, takımın lastiklerle olan çalışmalarından övgüyle bahsetti.

"Evet, lastikleri çok iyi yönettik. Lastiklerden ve araçtan nasıl daha fazla yararlanabileceğimizi anlamak için Barcelona'daki yarışın ardından çok fazla şeye baktık. Görünüşe göre bunu başardık, ancak sonraki yarışlarda durum tekrar değişebilir."

 

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Editör Kemal Şengül

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