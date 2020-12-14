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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Ocon, son turda Stroll'e yaptığı ataktan memnun

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Ocon, son turda Stroll'e yaptığı ataktan memnun
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Esteban Ocon, yarışın son turlarında Lance Stroll'ü baskı altına alıp, Kanadalı pilota yaptığı ataktan memnun olduğunu belirtti.

Esteban Ocon, yarışta pek varlık göstermese de, son bölümde Lance Stroll'ü baskı altına aldı ve son turda güzel bir geçiş yaparak dokuzuncu olmayı başardı.

Ancak bu, şampiyonada herhangi bir yaratmadı. Çünkü Renault sezonu beşinci sırada noktaladı.

Ocon, şampiyona için yaratmayacak dokuzunculuk için yaptığı atakla ilgili şöyle dedi: "Doğrusu bunu bilmiyordum ama bilsem de bir şey değişmezdi. Strateji karmaşıktı ve açıkçası Daniel'in nerede olduğunu bilmiyordum. Araçların stratejilerini değiştirdik ve yarışa sert lastikle başladım ve öne geçeceğini biliyordum. Bu yüzden nerede olduğumuzu, diğerlerin nerede olduğunu ve McLaren sürücülerinin nerede olduğunu bilmiyordum. Racing Point'in savaşmamız gereken takımlardan biri olduğunu biliyordum. Bu yüzden o sırayı almak hem benim hem de takımımım için önemliydi. Ne yazık ki yeterli değildi. Ama sonuna kadar savaştık. Her şeyimizi verdik ve son turda Lance'i geçtik. Bu yüzden oldukça iyiydi."

Yarış, taraftarlar tarafından bu yılın "en sıkıcı yarışı" olarak yorumlandı.

Ocon bu durumla ilgili, "En azından son turda bir geçiş yapmayı başardım, umarım keyif almışsınızdır!" diyerek espri yaparken şöyle devam etti: "Bunun dışında sıkıcı olduğunu duydum. Burada geçiş yapmak çok zordu. Son sektörde takipte kalmak çok zor. Düşük hızlı virajlar var, açıları farklı ve gerçekten yol tutuşuna ihtiyacınız var. Orada geçiş yapmak için kilit nokta buydu. Viraj açıları yüzünden sürekli kayıyorsunuz ve bu gerçekten çok iyi değil. Açıkçası zor bir mücadeleydi ve başka bir aracı takip etmek kolay değildi."

Ocon, sezonunu şöyle yorumladı: "Genel anlamda güçlük bir ilerleme olduğunu düşünüyordum. Sezonu hız, performans ve takımla çalışma anlamında bitirdiğim noktadan oldukça memnunum. Başlangıçtan çok daha güçlü ve performans kazanmış gibi hissediyorum. Araçtaki güvenim arttı ve bu, çok iyi bir şey. Gelecek yıl her şey üzerinde daha iyi olduğumuzdan emin olmaya çalışacağız. Bu hafta sonu şampiyona üçüncülüğünü kaçırmak üzüntü verici. Ama bu yıldan alabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Tabii ki mükemmel yapmadığımız şeyler var. Ama gelecek yıl için pozitif şeyleri almalı, negatifleri bırakmalıyız. Gelecek yıl oldukça iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Kemal Şengül

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