Ocon: “Son turda bir sorun yaşamasaydım dördüncü olabilirdim”

Son iki yarışta oldukça ilerleme gösteren Alpine, İspanya Grand Prix’sinde de güçlü formunu korumayı başardı.

Antrenman seanslarında oldukça etkileyici performanslar gösteren Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso, sıralama turlarını da ilk 10’da tamamlamayı başardılar.

Fransız pilot, takımdaki ikinci yılına güzel bir başlangıç yaptı ve özellikle, geçtiğimiz yarış hafta sonu Portekiz’de sağlam sürüşler ortaya koydu.

Genç pilot, İspanya’da ise, 1:17.580 saniyelik turuyla 5. sıraya yerleşirken dördüncülüğü son turda aracında yaşadığı bir sorun yüzünden kaçırdı. Fakat bu performans, aracın giderek daha da geliştiğini kanıtlamış oldu.

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sıralama seansı ardından verdiği demeçte Ocon, “İyi hissediyorum, seans harika geçti ve ilk beşte start alacağım için çok mutluyum. Uzun zaman oldu ama bu takımla çok iyi çalıştığımızı gösteriyor.”

“Sezon başındaki konumumuzdan memnun değildik. Fabrikadakilerin ve takımdakilerin, hızımızı geliştirmek için sahip oldukları motivasyon sayesinde her seferinde etkili güncelleme paketleri geliştirmeyi başardık.”

“Böyle devam etmemiz gerek çünkü şu an iyi bir tempo yakaladık.”

“Bu aracın iyi çalıştığının bir kanıtı. Portimao’da yol tutuşu çok az olan farklı bir pist vardı ve zordu. Bu yüzden, buraya geldiğimizde emin değildik ve aracın nasıl bir performans göstereceğini görmek istiyorduk çünkü geçen sene burada ilk 10’da değildik. Şu an ilk beşte yer almamız ileriye doğru bir adım attığımızı kanıtlıyor.” dedi.

Bunun ardından Ocon’a pilotlatın ikinci sürüşlerinde neden çok fazla gelişim gösteremedikleri sorulduğunda, Fransız pilot şöyle yanıt verdi: “Bu güzel bir soru çünkü turumu geliştirecektim ama birkaç sorun yaşadım ve bunların neler olduğuna bakmamız gerekiyor. “

“[İkinci sürüşümden] 0.1 saniye daha hızlıydım bu yüzden biraz üzgünüm çünkü muhtemelen dördüncülüğü alabilirdim. Yine de sıralama seansından genel anlamda memnunum.”

“Araç kesinlikle yarışta rekabetçi olacak. Hızlı olduğumuzu Portimao’da kanıtladık. Bence Ferrari bizi zorlayacak, özellikle de Charles [Leclerc], cuma günü oldukça hızlıydı.''