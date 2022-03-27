Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"

Alpine'den Esteban Ocon, Formula 1 Suudi Grand Prix'sinde Mick Schumacher'le neredeyse aynı kazayı yapmak üzere olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"
Haberi dinle

Schumacher Cumartesi günkü sıralama turlarının ikinci bölümünde kerblerin üzerinden geçmesinin hemen ardından aracının kontrolünü kaybetmiş, sonrasında 10. virajda büyük bir kaza yapmıştı.

Schumacher, büyük bir süratle ilk önce sol taraftaki bariyerlere çarptı ve sonrasında sürüklenmeye devam ederek sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Alman pilot böylesine büyük bir kazadan yara almadan kurtulduğu için şanslıydı.

Sonrasında üçüncü bölümde uzun bir temizlik çalışması yapıldı ve Schumacher de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Seans yeniden başladıktan sonra bu virajda zorlanan isimler vardı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, tam bu noktada aracın arkasını kaybetti ve neredeyse Schumacher'le aynı kazayı yapıyordu. Fakat son anda aracı toparlamayı başardı ve yola devam etti.

Ocon, "Araç açı olarak sadece 1 derece daha dönseydi, eminim duvara girmiş olurdum. Mick'in başına gelenin aynısı benim de başıma gelirdi."

"Bu, hoş değil. Hiç güzel bir şey değil." dedi.

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon, TV ekranlarına da gelen bu kurtarışından sonra turu iptal ettiğini ve garaja geri döndüğünü dile getirdi.

Ocon, “Geri çekildim ve kendi kendime 'bu kadar yeter dostum, hadi artık pite dönelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bu korkutucu ana rağmen Ocon, güçlü bir sıralama turları geçirip, Red Bull ve Ferrari pilotlarının ardında en hızlı beşinci isim olmayı başardı. Böylelikle Fernando Alonso'yu da bu yıl ilk kez sıralama turlarında mağlup etti.

Ocon, Cidde'nin yüksek hızlı yapısı nedeniyle büyük riskler almak zorunda kaldıklarını kabul ediyor.

“Burada çok fazla kaçış alanı olmadığını, bunun risklerin ödüllendirildiği bir pist olduğunu biliyoruz. Zorlarsanız, zaman kazanırsınız ve sıralama turlarında zorlamanız gerekiyor."

"Tüm sürücülerin bunun farkında olmadığını gördük. Çünkü baktığınızda antrenmanlarda hiçbir olay yaşanmadı. Sınırı çok zorladığınızda, bu tarz olaylar yaşamaya yaklaşıyorsunuz."

“Elbette, birkaç korkutucu an vardı, örneğin o noktada. Fakat bunun riskleri ödüllendiren bir pist olduğunu biliyoruz.”

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Önceki haber

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Sonraki haber

F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor

F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Filip Cleeren
Albon: "F1 güvenlik aracı kurallarının daha fazla gözden geçirilmesi gerekebilir" Bahreyn GP
Formula 1

Albon: "F1 güvenlik aracı kurallarının daha fazla gözden geçirilmesi gerekebilir"

Alonso: "2022 kurallarına rağmen geçiş yapmak hâlâ çok zor"
Formula 1

Alonso: "2022 kurallarına rağmen geçiş yapmak hâlâ çok zor"

Bottas: "En büyük endişem, bir yarış mesafesi tamamlayamamak" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Bottas: "En büyük endişem, bir yarış mesafesi tamamlayamamak"

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı! Suudi Arabistan GP
Formula 1

Ricciardo, Ocon'u engellediği için 3 sıra ceza aldı!

Alpine, Ocon'un yaşadığı soruna rağmen yeni F1 sidepod tasarımına sadık kalacak Bahreyn GP
Formula 1

Alpine, Ocon'un yaşadığı soruna rağmen yeni F1 sidepod tasarımına sadık kalacak

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız" Bahreyn GP
Formula 1

Ocon: "Araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti Suudi Arabistan GP
Formula 1

Gasly ve Perez, Bahreyn'deki sorunlar nedeniyle yeni motor parçalarına geçti

Alonso: "Şampiyona ilk yarışta kazanılmaz ya da kaybedilmez" Bahreyn GP
Formula 1

Alonso: "Şampiyona ilk yarışta kazanılmaz ya da kaybedilmez"

Alonso: "Sıralama turları için çok büyük beklentilere girmiyoruz" Bahreyn GP
Formula 1

Alonso: "Sıralama turları için çok büyük beklentilere girmiyoruz"

Son Haberler

F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor

Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Sainz: "Gelecekte, antrenman seanslarında daha fazla şey deneyeceğim"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Gelecekte, antrenman seanslarında daha fazla şey deneyeceğim"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.