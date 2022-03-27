Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"

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Schumacher Cumartesi günkü sıralama turlarının ikinci bölümünde kerblerin üzerinden geçmesinin hemen ardından aracının kontrolünü kaybetmiş, sonrasında 10. virajda büyük bir kaza yapmıştı.

Schumacher, büyük bir süratle ilk önce sol taraftaki bariyerlere çarptı ve sonrasında sürüklenmeye devam ederek sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Alman pilot böylesine büyük bir kazadan yara almadan kurtulduğu için şanslıydı.

Sonrasında üçüncü bölümde uzun bir temizlik çalışması yapıldı ve Schumacher de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Seans yeniden başladıktan sonra bu virajda zorlanan isimler vardı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, tam bu noktada aracın arkasını kaybetti ve neredeyse Schumacher'le aynı kazayı yapıyordu. Fakat son anda aracı toparlamayı başardı ve yola devam etti.

Ocon, "Araç açı olarak sadece 1 derece daha dönseydi, eminim duvara girmiş olurdum. Mick'in başına gelenin aynısı benim de başıma gelirdi."

"Bu, hoş değil. Hiç güzel bir şey değil." dedi.

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon, TV ekranlarına da gelen bu kurtarışından sonra turu iptal ettiğini ve garaja geri döndüğünü dile getirdi.

Ocon, “Geri çekildim ve kendi kendime 'bu kadar yeter dostum, hadi artık pite dönelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı bu korkutucu ana rağmen Ocon, güçlü bir sıralama turları geçirip, Red Bull ve Ferrari pilotlarının ardında en hızlı beşinci isim olmayı başardı. Böylelikle Fernando Alonso'yu da bu yıl ilk kez sıralama turlarında mağlup etti.

Ocon, Cidde'nin yüksek hızlı yapısı nedeniyle büyük riskler almak zorunda kaldıklarını kabul ediyor.

“Burada çok fazla kaçış alanı olmadığını, bunun risklerin ödüllendirildiği bir pist olduğunu biliyoruz. Zorlarsanız, zaman kazanırsınız ve sıralama turlarında zorlamanız gerekiyor."

"Tüm sürücülerin bunun farkında olmadığını gördük. Çünkü baktığınızda antrenmanlarda hiçbir olay yaşanmadı. Sınırı çok zorladığınızda, bu tarz olaylar yaşamaya yaklaşıyorsunuz."

“Elbette, birkaç korkutucu an vardı, örneğin o noktada. Fakat bunun riskleri ödüllendiren bir pist olduğunu biliyoruz.”