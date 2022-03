Ocon: "Son bölümde az daha Schumacher'le aynı kazayı yapıyordum"

Schumacher Cumartesi günkü sıralama turlarının ikinci bölümünde kerblerin üzerinden geçmesinin hemen ardından aracının kontrolünü kaybetmiş, sonrasında 10. virajda büyük bir kaza yapmıştı.

Schumacher, büyük bir süratle ilk önce sol taraftaki bariyerlere çarptı ve sonrasında sürüklenmeye devam ederek sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Alman pilot böylesine büyük bir kazadan yara almadan kurtulduğu için şanslıydı.

Sonrasında üçüncü bölümde uzun bir temizlik çalışması yapıldı ve Schumacher de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Seans yeniden başladıktan sonra bu virajda zorlanan isimler vardı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, tam bu noktada aracın arkasını kaybetti ve neredeyse Schumacher'le aynı kazayı yapıyordu. Fakat son anda aracı toparlamayı başardı ve yola devam etti.

Ocon, "Araç açı olarak sadece 1 derece daha dönseydi, eminim duvara girmiş olurdum. Mick'in başına gelenin aynısı benim de başıma gelirdi."

"Bu, hoş değil. Hiç güzel bir şey değil." dedi.

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images