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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Ocon: ''Son bölümde artan rüzgar yüzünden, araçtan %100'ü çıkaramadık''

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Sıralama turlarını 6. sırada tamamlayan Alpine pilotu Esteban Ocon, geçen yarışa kıyasla gösterdikleri gelişimden mutlu olduğunu belirtirken, araçtan %100'ü çıkaramadıklarını belirtti.

Ocon: ''Son bölümde artan rüzgar yüzünden, araçtan %100'ü çıkaramadık''

Fransız pilot, en iyi turunu 2. bölümde attığını ve son bölümde artan rüzgarın aracı değiştirdiğini belirtti.

Pistteki koşullar hakkında konuşan Ocon, ''Evet, oldukça zorlayıcıydı.  Hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok fazla rüzgar vardı ve bu rüzgar, özellikle 3. bölümün sonlarında kuvvetini arttırdı.''

''Bu yüzden en iyi turumu 2. bölümde attım, 3. bölüme geldiğimde araç farklı davranmaya başladı. Yine de mükemmel bir iş çıkardık ve aracın böyle koşullara nasıl tepki verdiğini anladık.''

''Böyle küçük detaylar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu mükemmel bir gelişim gösterdik ve böyle devam etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine F1

Esteban Ocon, Alpine F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine, bu hafta sonu geçtiğimiz haftalara kıyasla çok daha güçlü gözüktü, Ocon ise bunu şöyle yorumluyor: ''Yani, söylediğim gibi son bölümdeki rüzgar yüzünden araçtan %100'ü çıkaramadık. Daha iyi anlayabileceğimiz şeyler vardı. Bunlar üzerinde çalıştık, küçük ayar değişikleri yaptık ve bugün farkları hissettim, araç gayet iyi çalışıyordu.''

 ''Yaptığımız değişikliklerle birlikte Cuma'dan Cumartesi'ye geçtiğimizde o farkları hissettim. Umarım bu performans seviyesini koruyup, nerelerde daha çok gelişebileceğimizi anlayabiliriz.'

Zorlu koşullar yüzünden aracı kaybetmeye yaklaşan pilotlar olmuştu. Ocon da 3. bölümdeki ilk turunda büyük bir an yaşadığını söyledi.

Ocon, ''Evet yaşadım. Üçüncü bölümdeki ilk turumda, ilk viraja girerken neredeyse spin atıyordum. Artan rüzgar yüzünden ilk turum çok kötüydü.''

''İkinci turum, neredeyse mükemmeldi ama 5. sırayı 0.003 ile kaçırmak hayal kırıklığı yaratabiliyor fakat biz zorlamaya devam edeceğiz.'' dedi.

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Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Can Çarpıcı

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