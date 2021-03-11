Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Bu yıl büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Formula 1 takviminde toplam 23 yarış yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılacak.

Takımlar, 23 yarışlık takvimde personelini nasıl kullanacağı konusunda bazı endişelere sahip ve seçeneklerden bir tanesi personeli dönüşümlü kullanmak olabilir. Ancak bazı personelin her halükarda tüm yarışlara gitmesi gerekecek.

Esteban Ocon, pilotlar da dahil olmak üzere, 23 yarışlık takvimin herkesi zorlayacağını ve enerjilerini en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ocon, “Bu sezon 23 yarış var, bu yüzden kendinize iyi bakmanız ve enerji tasarrufu yapmanız gerekiyor."

"Bu sadece sürücüler için değil, tüm takım için geçerli olan bir şey. Muhtemelen son beş yarış özellikle zor olacak, çünkü o ana kadar zaten çok fazla enerji harcamış olacağız ve buna rağmen sıkı çalışma devam edecek."

"Elbette her ekip üyesine dikkat etmek de çok önemli." dedi.

Ocon ayrıca 2021 sezonuna mümkün olan en iyi şekilde

"Sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen yılın sonunda, şampiyonanın başlangıcına kıyasla daha iyi performans gösterdim."

"Ancak şimdi hemen güçlü olmayı ve sezon boyunca gelişmeye devam edeceğim alanları öğrenmek istiyorum."

"Kendime belirli hedefler koymuyorum ama iyi bir ilk yarışa sahip olmak önemli."