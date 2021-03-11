Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
Formula 1 / Son dakika

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Ekleyen:
, Editör

Esteban Ocon, 23 yarışlık takvimin çok fazla olduğunu ve son beş yarışın çok zor geçeceğini dile getirdi.

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Bu yıl büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Formula 1 takviminde toplam 23 yarış yarış olacak ve tüm zamanların rekoru kırılacak.

Takımlar, 23 yarışlık takvimde personelini nasıl kullanacağı konusunda bazı endişelere sahip ve seçeneklerden bir tanesi personeli dönüşümlü kullanmak olabilir. Ancak bazı personelin her halükarda tüm yarışlara gitmesi gerekecek.

Esteban Ocon, pilotlar da dahil olmak üzere, 23  yarışlık takvimin herkesi zorlayacağını ve enerjilerini en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ocon, “Bu sezon 23 yarış var, bu yüzden kendinize iyi bakmanız ve enerji tasarrufu yapmanız gerekiyor."

"Bu sadece sürücüler için değil, tüm takım için geçerli olan bir şey. Muhtemelen son beş yarış özellikle zor olacak, çünkü o ana kadar zaten çok fazla enerji harcamış olacağız ve buna rağmen sıkı çalışma devam edecek."

"Elbette her ekip üyesine dikkat etmek de çok önemli." dedi.

Ocon ayrıca 2021 sezonuna mümkün olan en iyi şekilde 

"Sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen yılın sonunda, şampiyonanın başlangıcına kıyasla daha iyi performans gösterdim."

"Ancak şimdi hemen güçlü olmayı ve sezon boyunca gelişmeye devam edeceğim alanları öğrenmek istiyorum."

"Kendime belirli hedefler koymuyorum ama iyi bir ilk yarışa sahip olmak önemli."

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Önceki haber

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

14s
2
Formula 1

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

47 dk
3
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

19s
4
Formula 1

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

13s
5
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

2 ay
Son Haberler
Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
F1

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

6dk
Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
F1

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

47dk
Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
F1

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

1s
Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
F1

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

3s
Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
F1

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

13s
Son Videolar
2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
22s

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
Formula 1 / Son dakika

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Mekies: "Zayıf olduğumuz alanları geliştirmeye çalıştık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Zayıf olduğumuz alanları geliştirmeye çalıştık"

Son Haberler

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.