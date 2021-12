Ocon: "Son 50 metreye kadar üçüncüydüm"

Yarışın yıldızlarından birisi olan Esteban Ocon, başlangıçta pite girmedi ve kırmızı bayrağın çıkmasıyla avantaj kazanmış oldu.

Alpine pilotu, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın olaylarından faydalanıp liderliğe de çıktı. Sonrasında ikilinin gerisine düşüp, podyumda kalmaya odaklandı.

Ancak bitime metreler kala Valtteri Bottas'a geçildi ve 0.1 saniye geride dördüncü oldu.

Ocon şöyle konuştu: "Yarışa başlarken dördüncü olacağımızı bilseydik, elbette bundan dolayı mutlu olurduk, bence bu çok açık bir şey. Fakat son 50 metreye kadar üçüncü olduğumuz düşünüldüğünde, durumu kabullenmenin biraz zor olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki rekabetçi ruh, mutlu değil ama genel olarak mutluyuz çünkü AlphaTauri ile olan beşincilik savaşımızda yerimizi biraz daha sabitleştirdik."

"Bugün araçtan çoğu şeyi çıkardık ve Fernando'nun da söylediği gibi bunlar, planın bir parçası! Elimizden geldiğince zorluyoruz ve bugün çok güçlü bir takım sonucu aldık. Bundan dolayı çok memnunum ve herkes için çok mutluluk verici. Bizim açımızdan çok sağlam bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. En iyilerle aynı hıza sahip olduğumuz zaman, çok tehlikeli bir rakip olacağız."

Son anları anlatması istendiğinde Ocon, "Son iki turda aniden çok performans kaybettik."

"Bu yarışta oldukça fazla temas vardı, başlangıçta bile öyleydi. Tsunoda ile temas yaşadık, Lewis ile temas vardı ve iki tur kala tabanın büyük bir kısmını kaybettik. Bu yüzden oldukça yavaşladım. Ayrıca arka frenin çoğunu da kaybettim, Bunun da beni olumsuz etkilediğini düşünüyorum."

"Valtteri'yi geride tutmak için bataryanın büyük bir kısmını kullanmak zorunda kaldım. Onu artık daha fazla tutamıyorduk. Son iki turda performans kaybetmemiz çok yazık oldu." dedi.

Ocon yeniden startta liderdi ve hem Max Verstappen hem de Lewis Hamilton'ın atağına maruz kaldı.

O konuda Ocon, "Agresif olacaklarını biliyordum ama benimle olmalarını beklemiyordum. Birbirlerine karşı zorlayıcı olacaklarını düşünüyordum fakat bana da vurdular."

"Yani evet, ilk birkaç virajda kesinlikle zorlu bir mücadele olmasını bekliyordum, onları geride tutmak gibi bir niyetim yoktu. Çok daha hızlı olduklarını biliyordum, bu yüzden Max ve Lewis'in geçmesine izin verdim. Yarışımı mahvetmeye çalışmıyordum, yapabileceğim en iyi turu atmaya çalışıyordum, bunu yapabilmemin en iyi yolu da buydu. Ardından üçüncülüğü korumamız gerekti." dedi.

Geri dönebilseydi son iki turda yapabileceği farklı bir şey olup olmayacağı sorusuna Ocon, "Bilemiyorum, bu iyi bir soru. Tüm senaryoları tekrar kafamda kurmaya çalışıyorum ama son iki turda performansım gerçekten çok düştü. Belki bataryayı 27. virajdan önce kullanmak yerine, son viraj çıkışanda kullanabilirdim. Farklı yapmayı düşünebileceğim bazı şeyler var ama Mercedes'e karşı savaşmak gerçekçi bir hedef değil. Henüz onlarla aynı sınıfta değiliz, aynı sınıfta olmak için zorluyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battle for the lead at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images