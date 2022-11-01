Ocon, soğutma sorunları nedeniyle yarışı gaz keserek geçirmiş

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Meksika'da ortalama bir hafta sonu geçiren Ocon, mücadeleyi sekizinci sırada tamamladı ve puansız geçen ABD'den sonra hanesine hiç olmazsa dört puan yazdırmayı başardı.

Aslında Alpine pilotu için yedincilik de mümkündü, nitekim son turlara doğru kendisini geçen Ricciardo'nun 10 saniye zaman cezası bulunmaktaydı; fakat Ocon'un gaza basmadığını ve farkın 12 saniyeye çıktığını gördük, bu da Ricciardo için yeterliydi.

Yarışın ardından konuşan Ocon, ilk turlardan itibaren bir soğutma sorunuyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle de yarış boyunca sık sık gaz kesmek zorunda kaldığını söyledi.

Fransız pilot, "Puan almak iyi, ancak takım için iyi bir yarış değildi -özellikle de Fernando'nun yarışa veda ettiğini düşünürsek."

"Kendi tarafımda ise ciddi soğutma sorunlarıyla karşı karşıyaydık, bu nedenle yarışın çoğunu gaz keserek geçirdim. Bu da 10 saniye zaman cezasına rağmen neden Daniel'e sıra kaybettiğimizi açıklıyor."

"Gözden geçirmemiz gereken birçok konu başlığı var. Umarım son iki yarışta daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi başarabiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Elde ettiği dört puana takım arkadaşının yarış dışı kalması da eklenince sekizincilik mücadelesindeki farkı 11 puana yükselten Ocon'un şanslı bir sezon geçirdiği düşünülüyor, nitekim Alonso ciddi sorunlar yaşamasaydı 35-45 puan daha fazla elde edebilecek durumdaydı.

Kendi de sık sık bu duruma değinen Alonso, son demecinde "tüm sorunların 14 numaralı araçta yaşandığını" söyleyerek Alpine'i eleştirdi.

Alonso'nun yorumlarını değerlendiren Ocon, "Imola'da vites kutusu arızası yaşadım, Silversone'da ve Singapur'da yarış dışı kaldım. Kendi tarafımda sayabileceğim ciddi durumlar bunlar."

"Sanırım ikimiz de sorunlar yaşadık ama takımın 'dayanıklılık yerine performans' stratejisinden memnunuz. Ancak son yaşananlar biraz beklenmedikti, sebeplerini anlamak için çalışmalıyız."

"Ben de tıpkı Fernando gibi altı motor değiştirdim, kendisi sanırım bir motor daha kaybetti. Aynı sayıda motora sahibiz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Son olarak Valtteri Bottas ve Ricciardo ile mücadelelerine değinen Ocon, "Valtteri'yi geçişimiz çok iyiydi. Mühendisim sürekli 'gaz kesmelisin, gaz kesmelisin' diyordu, geçiş yaparken dahi benimle konuşuyordu."

"Ancak sert lastiklerin ısınması uzun sürüyordu, bu nedenle eski lastiklere sahip olsam dahi sıra kazanma şansım olduğunu biliyordum. Bu sayede birinci viraja girilirken dış çizgiyi kullandım ve geçişi tamamladım. Tatmin ediciydi."

"Daniel'in cezası hakkında hiçbir fikrim yoktu, takım tarafından bilgilendirilmemiştim. Gaz kesmemin istendiğini de düşünürsek sadece farkı açmasına izin vermek zorundaydım, yerimi savunmaya çalışmadım.

"Ama ne yazık ki planladığımızdan daha fazla gaz kesmek zorunda kaldık ve bu yüzden yedinciliği kaptırdık." dedi.