Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"

Esteban Ocon, Sochi'nin Alpine için iyi bir pist olduğunu ve kalan yarışlarda da puanlar alarak AlphaTauri'ye karşı savaşlarında beşinci sıradaki yerini korumayı umduklarını söyledi.

Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"

Esteban Ocon, Macaristan Grand Prix'sindeki galibiyeti ile beraber son beş yarışta puan almayı başardı. Geçtiğimiz Monza yarışında ise son puanı alan sürücü oldu.

Bu hafta 25 yaşına giren Fransız sürücü, F1 kariyeri boyunca yarıştığı üç Rusya Grand Prix'sinde de puan almayı başardı. Sochi'de üçüncülüğü bulunan Ocon'un buradaki ilerleyişi oldukça başarılı görünüyor.

Ocon, "Burası keyif aldığım bir pist. Ayrıca 2015 yılında GP3 serisinde de burada iyi yarışlar yaptım. Formula 1'e katıldığımda ise 90 derecelik virajlarda oldukça rahattım."

"Yapay çim artık çoğu pistte göremeyeceğiniz bir şey. Ancak burada hâlâ var. Bu yüzden dışarıdaki o eski, kaygan kısımlara burada sahipsiniz ve bunu avantajınıza kullanabileceğinizi düşünüyorum."

"Burası frenlemeleri iyi yapmanız ve doğru yerde iyi bir hıza sahip olmanız gereken bir pist."

"Geçtiğimiz yıl düzgün bir performans sergiledik. Bu sene de aynısını başarmayı ve iki araçla da puan almayı umuyoruz. Bunu yapabilirsek başarılı bir hafta sonu geçirmiş olacağız." dedi.

Takım arkadaşı Alonso, Sochi'nin Alpine için Monza'dan daha iyi bir pist olduğunu söyledi.

Ocon'un bu konudaki fikri sorulduğunda ise, "Amacımız bu. Aracı çıkarmadan emin olamayız. Ancak evet, daha rekabetçi olmayı bekliyoruz." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban İtalya Grand Prix'sinde, Sebastian Vettel ile yaşadığı temasın ardından beş saniye zaman cezası almıştı. Kendisine, bu cezanın bir sonraki yarışa yaklaşımını etkileyip etkilemediği soruldu.

Fransız sürücü, "Sebastian ile ufak bir temasımız oldu ve beş saniye zaman cezası aldım. Tabii ki bu ileride dikkatli olmam gereken bir şey."

"Lisansımda sıfır puanım vardı ve şimdi bir puanım var. Gitmem gereken uzun bir yol var. Bu tabii ki de tekrar etmesini istediğin bir durum değil." dedi.

Takımlar şampiyona sıralamasında Alpine, 95 puanla AlphaTauri'nin önünde beşinci sırada yer alıyor.

Aralarındaki mücadelenin kendisi ve takım için ne kadar önemli olduğu hakkında konuşan Ocon, "Tur zamanlarında ilk baktığım isim onlar oluyor. Aslında herkese bakıyoruz. Asıl amacımız ilk onda yer almak ve kolay bir hedef değil."

"Yenmemiz gereken sadece AlphaTauri yok ama şampiyonadaki ilk rakibimiz onlar. Takım şampiyonasında beşinci sıramızı korumak istiyoruz."

"Yıl sonuna kadar sıkı bir rekabet olacak. Çoğu yerde bizden daha hızlı bir araca sahipler."

"İstikrarlı bir şekilde yarışarak azar azar puan almak istiyoruz. Bunu yaparak, şampiyonadaki yerimizi koruyabileceğimizi umuyorum." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

paylaşım
yorumlar
Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

Önceki haber

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

7 s
2
Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

2 s
3
Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

4 s
4
Formula 1

Leclerc: "Yeni güç ünitesi çok büyük bir fark yaratmayacak"

2 s
5
Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

9 s
Son Haberler
Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"
F1

Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"

6dk
Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”
F1

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

35dk
Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"
F1

Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"

1 s
Gasly: "Hâlâ beşincilik için savaşabiliriz"
F1

Gasly: "Hâlâ beşincilik için savaşabiliriz"

1 s
Giovinazzi: "Bottas, Alfa Romeo'ya çok fazla deneyim katacak"
F1

Giovinazzi: "Bottas, Alfa Romeo'ya çok fazla deneyim katacak"

2 s
Son Videolar
F1 Miami Grand Prix'si 8 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek 00:58
Formula 1
3 s

F1 Miami Grand Prix'si 8 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek

Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor 10:41
Formula 1
5 s

Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi 04:45
Formula 1
5 s

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Çok Okunanlar Bugün

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

Leclerc: "Yeni güç ünitesi çok büyük bir fark yaratmayacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yeni güç ünitesi çok büyük bir fark yaratmayacak"

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
Formula 1 Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"

Son Haberler

Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “McLaren’ın kazandığını görmek harika”

Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"

Gasly: "Hâlâ beşincilik için savaşabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Hâlâ beşincilik için savaşabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.