Ocon: "Sochi ve diğer yarışlarda puan alarak, beşinci olmayı umuyoruz"

Esteban Ocon, Macaristan Grand Prix'sindeki galibiyeti ile beraber son beş yarışta puan almayı başardı. Geçtiğimiz Monza yarışında ise son puanı alan sürücü oldu.

Bu hafta 25 yaşına giren Fransız sürücü, F1 kariyeri boyunca yarıştığı üç Rusya Grand Prix'sinde de puan almayı başardı. Sochi'de üçüncülüğü bulunan Ocon'un buradaki ilerleyişi oldukça başarılı görünüyor.

Ocon, "Burası keyif aldığım bir pist. Ayrıca 2015 yılında GP3 serisinde de burada iyi yarışlar yaptım. Formula 1'e katıldığımda ise 90 derecelik virajlarda oldukça rahattım."

"Yapay çim artık çoğu pistte göremeyeceğiniz bir şey. Ancak burada hâlâ var. Bu yüzden dışarıdaki o eski, kaygan kısımlara burada sahipsiniz ve bunu avantajınıza kullanabileceğinizi düşünüyorum."

"Burası frenlemeleri iyi yapmanız ve doğru yerde iyi bir hıza sahip olmanız gereken bir pist."

"Geçtiğimiz yıl düzgün bir performans sergiledik. Bu sene de aynısını başarmayı ve iki araçla da puan almayı umuyoruz. Bunu yapabilirsek başarılı bir hafta sonu geçirmiş olacağız." dedi.

Takım arkadaşı Alonso, Sochi'nin Alpine için Monza'dan daha iyi bir pist olduğunu söyledi.

Ocon'un bu konudaki fikri sorulduğunda ise, "Amacımız bu. Aracı çıkarmadan emin olamayız. Ancak evet, daha rekabetçi olmayı bekliyoruz." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban İtalya Grand Prix'sinde, Sebastian Vettel ile yaşadığı temasın ardından beş saniye zaman cezası almıştı. Kendisine, bu cezanın bir sonraki yarışa yaklaşımını etkileyip etkilemediği soruldu.

Fransız sürücü, "Sebastian ile ufak bir temasımız oldu ve beş saniye zaman cezası aldım. Tabii ki bu ileride dikkatli olmam gereken bir şey."

"Lisansımda sıfır puanım vardı ve şimdi bir puanım var. Gitmem gereken uzun bir yol var. Bu tabii ki de tekrar etmesini istediğin bir durum değil." dedi.

Takımlar şampiyona sıralamasında Alpine, 95 puanla AlphaTauri'nin önünde beşinci sırada yer alıyor.

Aralarındaki mücadelenin kendisi ve takım için ne kadar önemli olduğu hakkında konuşan Ocon, "Tur zamanlarında ilk baktığım isim onlar oluyor. Aslında herkese bakıyoruz. Asıl amacımız ilk onda yer almak ve kolay bir hedef değil."

"Yenmemiz gereken sadece AlphaTauri yok ama şampiyonadaki ilk rakibimiz onlar. Takım şampiyonasında beşinci sıramızı korumak istiyoruz."

"Yıl sonuna kadar sıkı bir rekabet olacak. Çoğu yerde bizden daha hızlı bir araca sahipler."

"İstikrarlı bir şekilde yarışarak azar azar puan almak istiyoruz. Bunu yaparak, şampiyonadaki yerimizi koruyabileceğimizi umuyorum." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden