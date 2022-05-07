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Formula 1 / Miami GP Haberler

Ocon sıralama turlarını kaçıracak

Alpine pilotu Esteban Ocon, 3. antrenmandaki kazası sonrası sıralama turlarında yer almayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon sıralama turlarını kaçıracak
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Fransız pilot, 3. antrenman seansında aracının kontrolünü bir anda kaybetmiş ve Carlos Sainz'ın cuma günü yaptığına benzer şekilde bariyerlere çarpmıştı.

Temasın ardından aracın sol kısmında önemli bir hasar oluştu. Fransız pilotun talihsizliği, aracının kontrolünü TecPro bariyerlerin olduğu bir yerde değil, beton duvarın olduğu yerde kaybetmesiydi.

Darbe sonrası Ocon'un şasisinde çatlak oluştu ve takımın şasi değişikliği yapması gerekti. Bu değişikliği de sıralama turlarına kadar yapmaları mümkün değildi.

Sonuç olarak Ocon, sıralama turlarında yer alamayacak.

Fransız takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ne yazık ki Esteban'ın öğleden sonra sıralama turlarında yer alamayacağını doğruluyoruz."

"Bariyerlere çarpması sonucu şasisi çatladı ve zamanında değiştirilmesi mümkün değil. Esteban fiziksel olarak iyi ve yarın yarışacak."

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