Ocon, sıralama turlarından memnun kaldı

Renault'da Esteban Ocon, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardığı gibi, son bölümde takım arkadaşının sadece 0.002 saniye gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Bu yılki en iyi sonuçlarından bir tanesini elde eden Fransız sürücü, sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Ocon, "Sonuçlar gerçekten çok iyi. Genel anlamda takımın harika bir iş çıkardığı başarılı bir seans oldu. Planlandığı üzere, ikinci bölüme geçmek için sadece bir set lastik kullandım."

"Orta lastikle zaman turu atmak kolay olmadı. Ama, kırmızı bayraklar nedeniyle sadece bir deneme yapsam da lastikleri olması gereken çalışma aralığına getirmeyi başardık. Fena değildi."

"Son seansta aracımız harika şekilde çalıştı, dengeden memnun kaldım ve kendimi rahat hissettim. Bu pistte yarışmayı seviyorum."

"Çok eğlenceliydi ve çok başarılı bir yıl geçirmesine rağmen neredeyse Daniel ile aynı seviyedeydim. Tüm sezon benden daha hızlıydı..."

"Şimdi kalan iki yarıştaki görevim bu eğilimi tersine çevirmek olacak."

"Burada pistin sağ tarafından başlamak daha iyi, ancak Sochi veya İstanbul'daki kadar önemli olduğunu düşünmüyorum."

"Bizi ilginç bir yarış bekliyor, çünkü burası geçiş yapmanın en kolay olduğu pistlerden biri." dedi.