Ocon: "Sıralama turlarında Ricciardo'yu geçmem an meselesi"

Son haftalarda tek tur temposunu iyice artıran Ocon, yakında Avustralyalı sürücünün önüne geçme fırsatını yakalayabileceğini düşünüyor.

Fransız pilot, takım arkadaşı Ricciardo'nun Q3'e kaldığı Sakhir'deki sıralama turlarında 11. sırada kalsa da Q2’de takım arkadaşının sadece 0.124 saniye ardında kalmıştı.. Her ikisinin de ilk 10’a girdiği önceki haftadaysa aralarında sadece 0.002 saniye vardı.

Tüm sezon Ricciardo’nun hızına yetişme mücadelesi veren ve bunu 16 yarış hafta sonunda sadece bir kere -Temmuz sonundaki Styrian GP’de- başarabilen Ocon: “Şu an oldukça iyi bir noktadayız. Bu sezon çok ilerleme kaydettik. Son yarışta da aynısıydı ve bu yarışta da arada çok fazla fark yoktu."

“Bence her şeyi mükemmel şekilde ilerlettiğimiz sürece Daniel’in önünde olmak için şansımız var. Bunu kesinlikle yapabiliriz, sonuçlarını da görüyoruz ve yaklaşıyoruz. Henüz başaramadık. Ama yapmamız gereken biraz daha şey var, az kaldı.”

“Yakında olacak, iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Sezonun geri kalanınla kıyasladığımda şu an olduğum yerden mutluyum, bu iyi bir şey. Gelecek sezon daha yüksekten başlamamız için bu performansımızı korumalıyız.”

Bu sezon yeni takımıyla hızlanmasının ve yükselmesinin zaman aldığını kabul eden Esteban Ocon: “Monza’nın takım olarak birlikte daha iyi çalışmaya başlamamız için bir dönüm noktası olduğunu söylemeliyim. Bunu aracı ve hafta sonu performanslarımızı daha çok geliştirdiğimiz ve birlikte güçlenip yükseldiğimiz bir süreç izledi.”

“Ve böylece oradan çok daha iyi konuma geldik, sezon sonuna doğru öğrendiklerimizin bile bu konumda rolü var. Bunlar bizi her seferinde yukarı taşıyan iyi ve bu yüzden de güzel şeyler.”

Birçok aksiyona sahne olması beklenen bu pistte Ocon, iyi bir yarış çıkaracağına inanıyor.

“Lastik seçiminde özgür olmamız bence en iyi ve en en en önemli şey.”

“Uzun sürüşleri değerlendirdiğimde son performansımızı biraz potansiyelimiz dışında görüyorum.”

“Geçiş açısından bakarsak muhtemelen yılın en kolay yarışlarından biri. Geçen hafta da lastik farklılıkları sebebiyle birçok geçişe tanık olduk.”

“Bunlardan bazılarını bu hafta yine göreceğiz ama hiçbir şey normalden daha kolay olmayacak.”

“Kesinlikle iyi bir yarış olacak. Çıkarılacak bir sürü ders, yeni stratejiler… bilirsiniz. Yani tüm bunlar iyi olacak. Bizim için neler olacak henüz bilmiyorum bunu mühendislerimizle de tartışmalıyız ama orada pek çok fırsatımız olduğu kesin.”

Çeviri: Zeynep Temel