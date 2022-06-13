Ocon: "Sıralama turlarında geride kalmak bize yardım etmedi"

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Fransız pilot, 13. sıradan başladığı Bakü yarışında öndeki üç ismin sorun yaşamasıyla 10. sıraya çıktı ve hafta sonunu bir puanla kapattı.

Ocon yarıştan sonra şöyle dedi: "Yarış gerçekten çok zordu. Bu yüzden çifte puanla ayrılmak ve bir kez daha ilk ona girmek olumlu bir şey."

"Her zaman olduğu bir dahaki sefere hangi alanları daha iyi geliştirebileceğimizi görmek için takım olarak bu yarıştan bilgiler toplayacağız."

"Hem cuma hem de cumartesi günü hızlıydık. Fakat sıralama turlarında yaşadığımız sorun nedeniyle geride kaldık ve bu, pistteki konumuza yardım etmedi."

"Her şeyi bir araya getirebilseydik ve daha iyi bir pozisyondan başlasaydık, kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik."

"Bugün Bakü'den mutlu şekilde ayrılıyoruz ve artık hedefin puan almak olduğu Kanada'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Takım patronu Otmar Szafnauer, hafta sonundan çifte puanla ayrılmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken Ocon'un şanssız olduğunu ekledi.

Szafnauer, "Bu hafta sonu amaç her iki araçla da puan almaktı ve bunu başardık."

"Bakü pistinde hem sürücüler hem de araçlar benzersiz bir zorlukla karşılaşıyor ve iki aracı da damalı bayrağa getirebilirsek, puan alabileceğimizi düşünüyorduk."

"Bu hafta sonu aracımızda daha fazla potansiyel vardı. Fakat Esteban sıralama turlarında şanssızdı ve bu da bizi olmak istediğimiz noktanın gerisine düşürdü."

"Yine de bugün her iki sürücümüz de akıllıca davrandı ve doğru kararlar verdi. İkisinin de ilk ona girmesinden memnunuz."

"Takım olarak önümüzdeki birkaç günü durumu analiz etmeye ve önümüzdeki hafta döneceğimiz Montreal'deki yarışa hazırlanmaya ayıracağız."

"Takımlar Şampiyonasında beşinci sıraya yükseldik ve şimdi dördüncülüğe çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.