Ocon: ''Sıralama kesinlikle umduğumuz gibi değildi''

Alpine takımı pilotu Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso kadar güçlü bir gün geçiremedi ve bugün yarışa 16. sıradan başlayacak.

Sıralama turları sonrasında günü özetleyen Ocon şunları söyledi: ‘’Kesinlikle umduğumuz gibi değildi. Yaptığımız antrenmanlara bakarsanız, sıralamaya büyük umutlarla girdik. Her şeyin iyi olduğunu ve aracın performansının yüksek olduğunu düşünüyorduk, öyleydi de.''

''Aracın performansı iyiydi. Sainz’ın sarı bayrak çıkarmasından sonra en az yarım saniye kaybettik, ki bu bizi ikinci bölüme taşıyabilirdi. Yani hayal kırıklığına uğradık ancak önemli olan yarın. Umarım puanlar için mücadele edebiliriz.’’

‘’Orta grup çok yakın, çok küçük detaylar fark yaratıyor. Akşamki seanslarda, sabah seanslarına göre daha iyi olduğumuzu gördük. Bu pist lastikleri ısıtıyor ve eğer arka lastiklerinizde sorununuz varsa, pistin bazı yerlerinde daha fazla zorlanacaksınız. Turun sonlarına doğru, daha çok zorlanabilirsiniz ancak hâlâ denge üzerinde çalışabiliriz. Takım Fernando ve benden iyi geri dönüşler aldı.’’

Antrenmanlarda Alonso'dan daha hızlı olan Ocon'a, sıralamalarda neden Alonso'nun gerisine düştüğü de soruldu.

Fransız pilot durumu şu şekilde özetledi: ''Sekizinci virajda lastikleri kilitledim ve çok genişten döndüm. Bu yaptığım küçük hata zaman kaybetmeme neden oldu. Ancak bundan önce çok yakındık. Fernando ilk bölümde çok hızlıydı.’’

Ocon aynı zamanda aracın güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsetti ve hem denge hem de yol tutuşu üzerine çalışmaları gerektiğini ekledi.

''Bence olumlu yönü, testlerin ilk gününden beri yaptığımız ilerlemeler. Bence yaptığımız ilerleme çok büyük ve tutarlıydı. Her gün araç üzerinde çalışıp ilerleme kaydettik, bugün de aynıydı, dün de. Her seansta biraz daha iyiydik, çok mutlu başlamadık ancak hızımızı buluyoruz ve keşfetmeye başlıyoruz. Bu olumlu bir şey. Üzerinde çalışmamız gereken en önemli şey ise biraz daha denge bulmalıyız, pistin bazı alanlarındaki yol tutuş çok az. Detay vermiyorum ancak bunlar genel olarak yapmamız gerekenler.''

Alpine'in testlerdeki performansı çok iyi değildi ancak sıralamalarda ve antrenmanlarda daha iyi görünüyorlardı.

Bu konu hakkında yorum yapması istenen Ocon, ‘’Bence testlere göre değerlendirmek zor. Bence testlerde nerede olmak istediğimizi biliyorduk ancak diğerlerinin nerede olacağını bilmiyorduk. Bence hızımız kesinlikle yarış hafta sonunda daha fazlaydı, Fernando’nun dokuzuncu sırada olması kesinlikle bu hafta sonu olmak istediğimiz noktaydı." dedi.