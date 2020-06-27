Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor

Portekiz'deki Algarve/Portimao pisti, Formula 1 yönetimi ile kuvvetli görüşmelerde bulunduğunu doğrulamıştı.

Buna göre pistin Mugello'dan sonra iki F1 yarışına ev sahipliği yapma ihtimali var. Şimdilik görüşmeler sonuçlanmasa da, tarafların anlaşma yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RaceFans'le yaptığı özel röportajda Esteban Ocon, Portimao'ya alışabilmek için simülatörde bolca vakit geçirdiğini söyledi.

“Harika, bunu duyduğuma çok sevindim çünkü bu pistler benim sevdiğim pistler. Mugello gibi eski tarz bir pist. Tıpkı Imola gibi. Orada çok uzun zaman önce Formula 3'te yarışmıştım."

“Portimao'yu öğrenmem gerekiyor. Evdeki simülatörde bolca sürüş yaptım ve çok fazla yarış yaptığım için mutluyum ve gelecekte daha da fazlası varsa harika olur."

Ocon’un takım arkadaşı Daniel Ricciardo da farklı Avrupa pistlerinde yarışma konusunda heyecanlı.

RaceFans'e konuşan Ricciardo, “Duyduğum ilk pist Mugello'ydu. Bu, ilk kez 2007'de yarıştığım bir pist ve o sezon benim en sevdiğim pistti. Akıcı ve yüksek hızlı virajlarını sevmiştim."

“F1 için inanılmaz olurdu. Orada bir test yapmıştık, sanırım 2012'de F1 [test için] oraya dönmüştü. Ama şimdi bu araçlarla orada sürüş yapmak çılgınca olacak. Bu konuda kesinlikle heyecanlıyım."

“Portimao'da ise güzel anılarım var, F3 şampiyonasını noktaladığım yer orası. Gerçekten keyif aldığım bir pist, inişler/çıkışlar ve yine son derece akıcı olan iyi virajlar var."

“Bunlardan herhangi bir tanesi F1'e ev sahipliği yaparsa hayal kırıklığına uğramayacağım. Aksine çok heyecanlanırdım." dedi.