Ocon: "Şimdiye kadar hak ettiğimiz sonuçları alamadık"

Renault bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarışın beşinden puanla ayrılırken, sadece Britanya GP'de iki araçla birden puan alabildi.

Bir yıl aradan sonra F1'e dönen Esteban Ocon, altı yarışın üçünden puanla ayrılırken, toplamda 16 puan topladı.

Diğer tarafta Daniel Ricciardo da aynı süreçte üç yarıştan puanla ayrıldı ve 20 puan topladı.

Ocon şöyle dedi: "İlk üç yarışın ardından aracın hızından memnunduk fakat aldığım puanların sayısı bunu göstermedi. Sonraki üç yarışta daha iyi sonuçlar almak zorundaydık çünkü takım bunu kesinlikle hak ediyordu. Ama bu sezon ilk kez Barcelona'daki yarışta hiçbir puan alamadık."

"Avusturya ve Macaristan'dan sonra aracın dengesini geliştirmeyi başardık ve özellikle altıncı bitirdiğim Britanya GP'de iyi bir adım attığımızı hissettim, bu sonuç mükemmeldi. Silverstone'daki ikinci yarış, 14. başladığım için çok daha zordu. Ancak yine de iyi pit stoplar yaparak puan kazanmayı başardık. Barcelona'da bir adım geriye gittik. Ancak gelişebileceğimiz alanları biliyoruz."

"Her yarışta kendimi daha rahat hissettiğimi görebiliyorum ve sadece aracın kokpitinde değil, genel olarak takım içerisinde rahatım. Herkesi daha iyi tanımaya başlıyorum, ki bu çok yardımcı oluyor. Kaydettiğimiz ilerlemeyi, sonuçlarda görelebileceğinizi sanmıyorum. Ama önümüzdeki hafta sonu Spa'da bunu göstermeyi planlıyoruz."