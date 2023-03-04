Ocon: "Şimdilik Q3 maksimum sonuç"

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Alpine, testlerde genellikle yarış temposuna odaklandığı için Bahreyn GP'de nerede olacaklarına dair pek bir gösterge yoktu.

Esteban Ocon sıralama turlarında son bölüme kaldı ve yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak. Fakat Pierre Gasly ilk bölümde elendi ve pazar günkü yarışa son sıradan başlıyor.

Bekledikleri yerde olup olmadığı sorusuna Ocon, "Sanırım bu konuda konuşmak için erken."

"Bence aracı her piste çıkardığımızda bir şeyler öğreniyoruz. Bu da aracı gerçek anlamda zorladığımız ilk zamandı ama kesinlikle iyi bir ilk adım oldu."

"Aracın teste kıyasla çok daha gelişmiş olduğunu hissettim. Bu yüzden araç içerisinde çok daha rahattım. Fakat bakmamız gereken biraz daha fazla şey var."

"Öndeki araçlar şu anda bizden daha hızlı. Fakat başlangıç noktası olarak araçtan maksimum verimi aldığımızı düşünüyorum. Yani bir bakıma tatmin edici. Fakat bakmamız gereken daha fazla şey var." yanıtını verdi.

Esteban Ocon, Alpine F1 A523 Fotoğraf: Erik Junius

Şimdilik alabilecekleri en iyi sonucun Q3 olup olmadığı sorusuna Ocon, "Evet, şu anda öyle görünüyor. Bundan sonrası için bunun böyle olacağı garanti değil ve olacağını da sanmıyorum."

"Fakat yarış temposunda daha da iyi olmalıyız. Testte yüksek yakıtla daha iyiydik. Yarın bunun işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz, fakat puan alırsak bu kesinlikle tatmin edici bir sonuç olur."

"Sonuçta mücadele çok yakın, geçen yıldan bile daha yakın olduğunu hissediyorum." yanıtını verdi.

Rakip takımların kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Ocon, "Hayır, bence hayır. Olacağını düşündüğümüz şey oldu."

"Aston'lar hızlıydı, Mercedes'ler hızlıydı. Haas da öyle. Bu yüzden yarın onlara iyi bir mücadele vereceğiz."

"Aracın dengesi bugün gerçekten iyiydi. Her şeyi anlatmayacağım ama bakmamız gereken birkaç alan olduğunu düşünüyorum."

"Şimdiden bazı fikirlerimiz var ve evet, sezon boyunca gelişim yarışı önemli olacak. Bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz. Fakat geçen yıl gelişim konusunda çok iyiydik." cevabını verdi.