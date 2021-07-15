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Ocon: "Silverstone'da baştan başlamaya çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silverstone yarışında, çok sayıda parça değişikliği yaparak her şeye baştan başlamayı planladıklarını söyledi.

Ocon: "Silverstone'da baştan başlamaya çalışacağız"

Esteban Ocon, 2021 sezonuna çok iyi başlamasına rağmen, Monako'dan bu yana ciddi sıkıntılar çekiyor.

Fransız pilot, son dört yarışın hiçbirisinde puan almayı başaramadı ve hem sıralama hem de yarış temposunda bekleneni veremedi. Özellikle Avusturya'da adeta "dibi gören" Fransız pilot, Silverstone'da eski formunu yakalayabilmeyi umut ediyor.

Takım, şüpheleri ortadan kaldırması için bu hafta sonu Silverstone'a yeni bir şasi getirecek ve araçtaki çoğu parça da değiştirilecek.

Ocon, perşembe günkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Verilerde oldukça açık olan birkaç şey gördük bu yüzden sıfırlanmak için birkaç parçada değişiklik yapıp, Silverstone'da yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Bu yüzden her şeyi ardımızda bırakıp, olması gereken şeylere odaklanmaya çalışacağız."

"Çocuklar hafta boyunca analiz yapma ve neler yapabileceklerini görme konusunda harika bir iş çıkardılar. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu yüzden son derece memnunum ve bunun için fabrikadaki herkese teşekkür etmeliyim."

"Avusturya'dan sonra çok fazla boş vaktimiz oldu ve pazar günü hemen araç üzerinde çalışmaya başladık. Yani takip çok iyi tepki gösterdi, bu yüzden dediğim gibi her iki fabrikada da çalışan herkese teşekkür etmeliyim."

"Yardımcı olabilecek bazı şeyler denemek ve bulmak adına çok çalışıyoruz. Eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceğimizi sadece zaman gösterecek. Fakat en azından takım Silverstone'da yeniden başlayabilmek adına elinden geleni yaptı."

Esteban Ocon, Alpine F1

Esteban Ocon, Alpine F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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