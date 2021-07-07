Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

Esteban Ocon, sezonun ilk beş yarışının dördünde çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'yu mağlup etti ve sıralama turlarında durumu 4-1 yaptı.

Fakat son dört sıralama turlarının hiçbirisinde Alonso seviyesinde değildi ve İspanyol pilot hem tek turda hem de yarış temposunda Fransız sürücüye ciddi bir üstünlük kurdu.

Alpine, Ocon'un yavaş kalmasına neden olan şeyleri araştırıyor ve Avusturya GP hafta sonunda bunları bulabilmiş gibi görünmediler.

İlk turdaki temasın ardından yarışa veda eden Ocon, mevcut durumuyla ilgili konuştu ve takımın araçta pek çok değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

RaceFans'e konuşan Ocon, "Aslına bakarsak aracın dengesi sıralama turlarında gayet iyi görünüyordu. Sıralama turlarındaki turumu tamamladığımda, gayet iyi bir tur attığımı hissettim ve turun gidişatından memnundum."

"Yani belki 0.1 saniye kadar kazanabilirdim fakat dürüst olmak gerekirse bundan daha fazlası mümkün olmazdı."

"Sorunun ne olduğunu tam olarak tespit edemediğinizde, durum zor olmaya başlıyor ve zaman farkı, bu kadar küçük bir pistte çok büyük oluyor."

"Yani araştırmaya devam etmeli ve bu dönemi mümkün olduğunca çabuk atlatmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."

"Silverstone'da mümkün olduğunca yeni bir başlangıç yapmaya çalışacağız. Çünkü hem bu hafta sonu hem de geçen hafta sonu aradaki fark ve sahip olduğumuz performans yeterince iyi değildi."

Şasinin değişip geçmeyeceği sorusuna Ocon, "Mümkün olduğunca çok parça değiştirmek hoş olur. Takımla konuşacağım ve neler yapabileceğimizi göreceğiz. Fakat ne kadar çok şey değiştirirsek o kadar iyi olur. Sonuçta bunu yaparsak akıllardaki şüpheler azalır." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images