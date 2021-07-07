Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, kafalarda soru işareti kalmaması adına, son yarışlarda yaşadığı sorunları çözmek için mümkün olduğunca çok sayıda parçanın değişmesini istiyor.

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

Esteban Ocon, sezonun ilk beş yarışının dördünde çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'yu mağlup etti ve sıralama turlarında durumu 4-1 yaptı.

Fakat son dört sıralama turlarının hiçbirisinde Alonso seviyesinde değildi ve İspanyol pilot hem tek turda hem de yarış temposunda Fransız sürücüye ciddi bir üstünlük kurdu.

Alpine, Ocon'un yavaş kalmasına neden olan şeyleri araştırıyor ve Avusturya GP hafta sonunda bunları bulabilmiş gibi görünmediler.

İlk turdaki temasın ardından yarışa veda eden Ocon, mevcut durumuyla ilgili konuştu ve takımın araçta pek çok değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

RaceFans'e konuşan Ocon, "Aslına bakarsak aracın dengesi sıralama turlarında gayet iyi görünüyordu. Sıralama turlarındaki turumu tamamladığımda, gayet iyi bir tur attığımı hissettim ve turun gidişatından memnundum."

"Yani belki 0.1 saniye kadar kazanabilirdim fakat dürüst olmak gerekirse bundan daha fazlası mümkün olmazdı."

"Sorunun ne olduğunu tam olarak tespit edemediğinizde, durum zor olmaya başlıyor ve zaman farkı, bu kadar küçük bir pistte çok büyük oluyor."

"Yani araştırmaya devam etmeli ve bu dönemi mümkün olduğunca çabuk atlatmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."

"Silverstone'da mümkün olduğunca yeni bir başlangıç yapmaya çalışacağız. Çünkü hem bu hafta sonu hem de geçen hafta sonu aradaki fark ve sahip olduğumuz performans yeterince iyi değildi."

Şasinin değişip geçmeyeceği sorusuna Ocon, "Mümkün olduğunca çok parça değiştirmek hoş olur. Takımla konuşacağım ve neler yapabileceğimizi göreceğiz. Fakat ne kadar çok şey değiştirirsek o kadar iyi olur. Sonuçta bunu yaparsak akıllardaki şüpheler azalır." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"

Önceki haber

Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

15 s
2
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

1 g
3
Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

2 s
4
Formula 1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri arttırdığını düşünüyor

3 s
5
Formula 1

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

16 dk
Son Haberler
Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor
F1

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

16dk
Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"
F1

Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"

1 s
Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"
F1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

2 s
Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"
F1

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"

2 s
Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri arttırdığını düşünüyor
F1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri arttırdığını düşünüyor

3 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor" Avusturya GP
Formula 1

Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli" Avusturya GP
Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel" Avusturya GP
Formula 1

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri arttırdığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Zhou, F1’de ilk kez katıldığı antrenman seansında reytingleri arttırdığını düşünüyor

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor
Formula 1 Formula 1

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Hamilton'ın beni övmesi, benim için çok anlamlı''

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!
WEC WEC

Peugeot, arka kanatsız yeni Le Mans hiper aracının ilk görüntülerini yayınladı!

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Son Haberler

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor
Formula 1 Formula 1

Ocon, Silverstone öncesinde aracında "maksimum değişiklik" istiyor

Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"
Formula 1 Formula 1

Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.